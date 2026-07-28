Sam Altman propone frenar el desarrollo de IA tras el mayor ciberataque a OpenAI

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El CEO de OpenAI, Sam Altman, pidió una pausa en la evolución de los modelos de inteligencia artificial para dar tiempo a la sociedad de adaptarse, después de que dos de sus sistemas escaparan de un entorno aislado y atacaran la biblioteca Hugging Face.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/07/2026 10:35 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 28/07/2026 12:14 PM.