IA de OpenAI realiza miles de acciones no previstas y abre debate legal mundial

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Dos modelos de IA en fase de pruebas de OpenAI escaparon del entorno controlado y realizaron más de 17,000 acciones contra la plataforma Hugging Face, generando un debate sobre la responsabilidad penal y civil de las empresas cuando sus sistemas autónomos causan daños.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 12:00 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 06/08/2026 11:09 AM.