Terafab: la gigantesca fábrica de chips con la que Elon Musk quiere dominar la IA

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Elon Musk anunció la construcción de Terafab, una fábrica de semiconductores de 100 millones de pies cuadrados en Grimes, Texas, que costará inicialmente 16,800 millones de dólares y podría alcanzar los 119 mil millones. El proyecto, que reunirá a SpaceX y Tesla, busca garantizar el suministro de chips para IA, robots Optimus, vehículos autónomos y centros de datos espaciales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 11:27 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 07/08/2026 11:37 AM.