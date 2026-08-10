UNAM da un paso clave contra el glaucoma con innovadora técnica de resonancia magnética

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Investigadores del Instituto de Neurobiología de la UNAM demostraron que la resonancia magnética sensible a difusión (dMRI) y la tractografía pueden identificar microdaños en cruces de fibras nerviosas, aplicándolo a pacientes con glaucoma asimétrico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 05:50 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 10/08/2026 09:01 AM.