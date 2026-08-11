NASA elige un pueblo fantasma de España para observar y transmitir el eclipse solar del 12 de agosto

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El pequeño pueblo español, que hace dos décadas estaba prácticamente deshabitado, será sede de investigadores de la NASA y del Exploratorium de San Francisco para estudiar y retransmitir el eclipse solar del 12 de agosto, convirtiéndose en protagonista inesperado de la ciencia mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 10:36 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 11/08/2026 11:03 AM.