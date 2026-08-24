Eclipse lunar parcial del 27 de agosto de 2026: la Luna alcanzará un 96 % de cobertura en México

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El 27 de agosto de 2026 la Luna será cubierta en un 96 % por la sombra terrestre, generando la famosa “Luna de Sangre”. El fenómeno será visible a simple vista en todo el país, siempre que el clima lo permita.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 06:09 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 24/08/2026 02:44 PM.