Ingeniero de Anthropic dimite por considerar que IA "juega con nuestras vidas"

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Un ingeniero de Anthropic, Jacob Coxon, ha presentado su dimisión después de expresar su preocupación por el rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y su potencial para "matar a todos los humanos" al final de la década. Coxon, quien también ha trabajado en OpenAI, cree que las empresas de IA están subestimando el poder de la tecnología y que se está jugando con la vida de las personas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/09/2026 12:15 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 09/09/2026 12:27 PM.