Ingeniero de Anthropic dimite por considerar que IA "juega con nuestras vidas"

El desarrollo acelerado de la tecnología suele opacar las advertencias que surgen desde los laboratorios más avanzados del mundo. Mientras la competencia por lanzar nuevas versiones de software domina los titulares, una corriente de preocupación silenciosa crece entre quienes conocen a fondo la arquitectura de estos sistemas. La presión por innovar a menudo deja en segundo plano las evaluaciones de impacto a largo plazo.Un ingeniero de software con experiencia en Anthropic y OpenAI presentó su renuncia en las últimas horas, argumentando que ambas compañías no están actuando con responsabilidad. Jacob Coxon, identificado como uno de los desarrolladores detrás de modelos recientes de lenguaje, aseguró que la industria subestima el poder de una tecnología que pronto podría convertirse en un sistema sobrehumano. Según su perspectiva, esta evolución representa un nivel de amenaza sin precedentes para la estabilidad global.El profesional de 27 años señaló que existe una conciencia clara sobre estos retos civilizatorios dentro de las organizaciones, pero la dinámica del mercado obliga a priorizar la velocidad sobre la seguridad. En su análisis, la única vía viable sería una coordinación estricta entre los proyectos de inteligencia artificial, incluyendo medidas drásticas como una prohibición temporal para mejorar las capacidades de los modelos. Sin esta pausa, la carrera por llegar primero al siguiente hito tecnológico ignora las posibles consecuencias catastróficas.Esta postura encontró eco inmediato dentro de la misma industria. Evan Hubinger, investigador de Anthropic, respaldó la preocupación al afirmar que existe una probabilidad superior al 10 por ciento de que la inteligencia artificial cause la extinción humana en la próxima década. Aunque matizó que el riesgo de los modelos actuales es bajo, advirtió que la superinteligencia derivada del automejoramiento recursivo avanza a un ritmo mucho más acelerado de lo que se anticipaba.Coxon no es el primer experto en levantar la voz frente a estas dinámicas corporativas. Geoffrey Hinton, ganador del Premio Nobel, renunció a su puesto en Google en 2023 para criticar libremente estos peligros, sumándose a una carta abierta de exempleados de OpenAI en 2024 que exigía mayores protecciones para quienes denuncian las fallas en el desarrollo tecnológico.