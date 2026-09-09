Meta se une al debate sobre protección de adolescentes en redes sociales

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Meta, la empresa dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, se ha unido al debate sobre la protección de adolescentes en redes sociales. La empresa ha presentado su evento "Screen Smart: Protección de los adolescentes en línea" donde han compartido sus medidas de seguridad para proteger a los adolescentes. La gerente de Políticas Públicas México de Meta, Eliana Pérez, ha argumentado que las prohibiciones generales en redes sociales a menores no reducen el daño, sino que lo redistribuyen.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/09/2026 12:41 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 09/09/2026 12:46 PM.