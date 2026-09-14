Microsoft revela su postura sobre el control humano en la inteligencia artificial

El vértigo de la innovación tecnológica avanza a un ritmo que a menudo deja atrás las estructuras diseñadas para contenerlo. En este escenario, la búsqueda de capacidades superiores exige un replanteamiento urgente sobre quién sostiene las riendas del futuro digital.El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, ha marcado una postura clara respecto al desarrollo de la inteligencia artificial. A través de un mensaje en redes sociales, enfatizó que cualquier búsqueda de superinteligencia debe fundamentarse en el principio de estar bajo control humano y servir al beneficio común.Esta declaración surge en medio de una creciente incomodidad en Silicon Valley. Figuras destacadas como Sam Altman y Dario Amodei han sugerido recientemente frenar el ritmo de lanzamiento de nuevos modelos para priorizar la seguridad, un debate que el ejecutivo aborda promoviendo la democratización de la tecnología.Nadella advirtió que estos avances no pueden concentrarse en una sola nación o grupo de personas. Propuso un ecosistema plural donde la academia, la sociedad civil y otras naciones participen activamente, fomentando la coexistencia de modelos cerrados y de código abierto.Como respuesta tangible a este panorama, la compañía pondrá a disposición pública un nuevo código de conducta aplicable a sus modelos de inteligencia artificial de vanguardia.