Microsoft revela su postura sobre el control humano en la inteligencia artificial

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Una nueva directriz en el valle tecnológico busca equilibrar la innovación con la seguridad global. El equilibrio del poder digital se redefine ante el avance de la superinteligencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/09/2026 01:31 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 14/09/2026 01:34 PM.