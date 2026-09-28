SpaceX logra hito histórico: Starship alcanza la órbita terrestre por primera vez en su vuelo 14

...

El megacohete de más de 120 metros completó con éxito su inserción orbital y desplegó satélites Starlink. Este logro es crucial para las futuras misiones lunares de la NASA y los planes de colonización marciana, aunque aún restan desafíos técnicos para su operatividad comercial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/09/2026 09:42 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 28/09/2026 09:46 AM.