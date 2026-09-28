SpaceX logra hito histórico: Starship alcanza la órbita terrestre por primera vez en su vuelo 14

SpaceX ha alcanzado un hito fundamental en la exploración espacial este lunes 28 de septiembre. Su megacohete Starship, el vehículo de lanzamiento más grande y potente jamás construido, logró alcanzar la órbita terrestre por primera vez durante su decimocuarto vuelo de prueba (Flight 14). El despegue se realizó desde la base Starbase en Texas, elevando la estructura de más de 120 metros de altura poco después de las 12:48 horas locales.Tras una trayectoria inicial suborbital, la etapa superior del cohete ejecutó un segundo encendido crítico para alcanzar la velocidad necesaria de aproximadamente 28,000 km/h, permitiéndole entrar en una órbita circular a unos 275 kilómetros sobre la superficie. Una vez en el espacio, Starship procedió a desplegar 26 satélites Starlink de última generación, cumpliendo con uno de los objetivos principales de esta misión demostrativa. Por su parte, la etapa inferior, conocida como Super Heavy, se separó y cayó de manera controlada en las aguas del Golfo de México; en esta ocasión, SpaceX no intentó recuperarla con los brazos robóticos "Mechazilla", priorizando el éxito de la inserción orbital.Importancia estratégica y futuros desafíosEste éxito marca el inicio de una "nueva fase emocionante" para el programa, según la compañía. Starship es la piedra angular de los planes de Elon Musk para hacer la vida multiplanetaria, siendo el vehículo designado por la NASA para llevar astronautas a la Luna bajo el programa Artemis y, eventualmente, a Marte. Sin embargo, expertos como Kathleen Curlee, de la Universidad de Georgetown, señalan que aún quedan enormes retos técnicos, especialmente en las pruebas de reabastecimiento de combustible en órbita y en la reutilización completa del sistema, antes de que pueda considerarse listo para vuelos comerciales regulares.El logro de SpaceX ocurre en un contexto de creciente competencia global, con avances recientes de empresas chinas en cohetes reutilizables. No obstante, SpaceX mantiene su liderazgo en el mercado de lanzamientos gracias a su flota Falcon. La compañía no detiene su ritmo: además de este éxito orbital, tiene programados otros tres lanzamientos esta semana, incluyendo una misión tripulada hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), reafirmando su capacidad operativa y su cultura de asunción de riesgos calculados.