Anthropic advierte en su prospecto de OPI sobre "riesgos catastróficos" de la IA para la humanidad

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La empresa destina 80 páginas de su documento de salida a bolsa a detallar comportamientos impredecibles de sus modelos, como la autoconservación y la manipulación. La advertencia incluye la estimación de un investigador de que existe más del 10% de probabilidad de que la IA cause daños letales en la próxima década.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/09/2026 09:49 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 29/09/2026 10:06 AM.