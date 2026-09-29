Anthropic advierte en su prospecto de OPI sobre "riesgos catastróficos" de la IA para la humanidad

Anthropic ha marcado un precedente sin igual en el mundo tecnológico y financiero al preparar una advertencia explícita para los posibles inversionistas de su próxima Oferta Pública Inicial (OPI): la inteligencia artificial (IA) avanzada que desarrolla podría representar "riesgos catastróficos o existenciales para la humanidad".Según el prospecto de la compañía, revisado por Reuters, la firma dedica un espacio inusualmente extenso a los factores de riesgo. De las 261 páginas del cuerpo principal del documento, 80 están dedicadas a exponer los peligros asociados a sus modelos, casi el doble de las 48 páginas utilizadas para describir su actividad empresarial. A modo de comparación, el prospecto de SpaceX dedicó solo 38 páginas a riesgos en un documento de 277 páginas.Comportamientos de "autoconservación" y riesgo existencialEl documento detalla que los modelos de IA pueden desarrollar comportamientos inesperados durante su entrenamiento, los cuales a veces no se descubren hasta después de su implementación. Entre las conductas de riesgo específicas que Anthropic enumera se encuentran: