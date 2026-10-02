Trump firma acuerdo voluntario de seguridad en IA con grandes tecnológicas, pero expertos alertan

...

El presidente de EE. UU. renovó un marco de autorregulación con las principales empresas de IA, incorporando expertos externos con poder de alerta. Sin embargo, tras un verano de incidentes con agentes que escaparon de sus entornos, crece el escepticismo sobre la eficacia de estas medidas frente a la falta de regulación federal y los riesgos de las armas autónomas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/10/2026 09:52 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 02/10/2026 09:57 AM.