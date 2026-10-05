El Premio Nobel de Medicina 2026 premia a tres científicos por desarrollar la optogenética, el "inte

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La Academia Sueca galardonó al estadounidense Karl Deisseroth y a los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos sobre canales iónicos activados por la luz. Esta técnica permite manipular neuronas específicas, abriendo nuevas vías para tratar trastornos neurológicos, psiquiátricos y sensoriales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/10/2026 11:23 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 05/10/2026 11:26 AM.