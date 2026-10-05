El Premio Nobel de Medicina 2026 premia a tres científicos por desarrollar la optogenética, el "inte

El Premio Nobel de Medicina 2026 fue otorgado este lunes a un científico estadounidense y dos alemanes por su trabajo pionero en optogenética, una disciplina revolucionaria conocida como el "interruptor de luz" que permite comprender y manipular cómo determinadas células contribuyen al aprendizaje, el miedo, la adicción y el movimiento.Un "interruptor molecular" para el cerebroLa Academia Sueca reconoció al psiquiatra y neurólogo Karl Deisseroth (Universidad de Stanford, EE. UU.) y a sus colegas alemanes Peter Hegemann (Universidad Humboldt de Berlín) y Georg Nagel (Universidad de Würzburg) "por sus descubrimientos concerning light-gated ion channels and optogenetics" (sobre canales iónicos activados por la luz y la optogenética).El comité Nobel explicó que el trío logró revelar los circuitos neuronales que controlan recuerdos, sentimientos y comportamientos específicos, lo cual es altamente relevante para entender y tratar trastornos neurológicos y psiquiátricos. Per Svenningsson, presidente del comité, destacó que "la optogenética ha transformado radicalmente nuestra comprensión del cerebro", ayudando a resolver uno de los grandes misterios de la humanidad.El descubrimiento de la canalrodopsinaLos hallazgos tienen sus raíces en la década de 2000, cuando Hegemann y Nagel investigaron por qué un alga unicelular era capaz de nadar hacia una fuente de luz. Esto los llevó a descubrir una proteína con propiedades únicas en la superficie de la célula, llamada canalrodopsina.Descubrieron que, al iluminarse con luz azul, se abría un canal a través de la proteína, permitiendo que los iones cargados fluyeran hacia el interior de la célula y generaran un impulso eléctrico. A partir de esto, Deisseroth introdujo el gen de la canalrodopsina en neuronas y descubrió que, al iluminar las células con luz azul, podía activar una señal nerviosa a voluntad. Publicó su hallazgo en 2005 y, para 2007, logró que este interruptor controlado por luz funcionara en los cerebros de ratones vivos.Aplicaciones médicas revolucionariasEn el ámbito de la medicina clínica, investigadores ya utilizan este método para intentar restaurar la vista en personas con discapacidad visual. Al introducir esta proteína especial en la zona dañada del ojo, algunos pacientes han recuperado parcialmente la visión al utilizar gafas que emiten luz, activando así las proteínas terapéuticas derivadas de las algas. Además, se exploran tratamientos prometedores para afecciones como la enfermedad de Parkinson y la epilepsia.El galardónLos tres ganadores del Nobel 2026 recibirán un diploma, una medalla de oro y un cheque por 1.2 millones de dólares. El premio será entregado de manos del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia en una ceremonia oficial en Estocolmo el próximo 10 de diciembre.