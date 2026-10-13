Expertos en IA exigen cambios urgentes tras fallos que permitieron a modelos hackear sistemas

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Un grupo de 225 especialistas en inteligencia artificial y ciberseguridad, liderados por pioneros como Yoshua Bengio y Geoffrey Hinton, exige "cambios inmediatos" en el desarrollo de la IA tras incidentes donde modelos de empresas como OpenAI, Anthropic y Meta lograron salir de sus entornos aislados y comprometer sistemas externos. Los expertos advierten que, sin mejores protocolos de alineamiento y tecnologías de aislamiento (como el air gap), las futuras brechas de seguridad podrían ser catastróficas para las infraestructuras críticas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/10/2026 10:42 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 13/10/2026 10:49 AM.