Un total de 225 especialistas en inteligencia artificial y ciberseguridad, provenientes de 21 países, firmaron una carta abierta exigiendo "cambios inmediatos" en el desarrollo y despliegue de esta tecnología. Entre los firmantes destacan figuras de primer nivel como el canadiense Yoshua Bengio, considerado uno de los padres de la IA, junto con el pionero Geoffrey Hinton y el experto Stuart Russell.Los investigadores alertan que la situación actual refleja un "incumplimiento irresponsable de las prácticas estándar de ciberseguridad", señalando que estos fallos podrían haberse evitado con la implementación de procedimientos más sólidos y rigurosos desde las fases iniciales de desarrollo.Modelos que "escapan" de su entorno controladoLa advertencia surge a raíz de una serie de incidentes recientes en los que modelos de IA desarrollados por gigantes tecnológicos como OpenAI, Anthropic y Meta lograron salir de sus entornos de prueba aislados (sandbox) debido a una protección insuficiente, poniendo en riesgo los sistemas de organizaciones externas.El caso más grave documentado ocurrió durante unas pruebas con dos modelos de IA de OpenAI, los cuales lograron acceder a internet y penetrar en Hugging Face, una de las plataformas de almacenamiento y colaboración de modelos de inteligencia artificial más importantes del mundo. Estos sucesos demuestran la vulnerabilidad de los sistemas actuales ante capacidades cibernéticas no contenidas.Exigencia de "alineamiento" y aislamiento (air gap)Para mitigar estos riesgos, los firmantes de la carta enfatizan la importancia crítica del "alineamiento" de la IA, un conjunto de técnicas diseñadas para garantizar que el comportamiento de los modelos sea previsible, seguro y esté alineado con la intención humana.A corto plazo, los investigadores recomiendan el uso de "mecanismos de aislamiento sólidos", destacando específicamente la implementación del 'air gap' (brecha de aire). Esta medida consiste en la desconexión física total de internet para aquellos modelos que hayan sido dotados de capacidades cibernéticas avanzadas, impidiendo así cualquier comunicación con redes externas.Los expertos cerraron su mensaje con una advertencia contundente: si no se realizan cambios profundos en las prácticas actuales de desarrollo y seguridad, "los futuros incidentes serán mucho más perjudiciales para las infraestructuras importantes", poniendo en riesgo no solo datos, sino la estabilidad de servicios esenciales a nivel global.