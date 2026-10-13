INAH confirma observatorio astronómico solar de hace 2,500 años en Puebla

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio a conocer que un complejo arquitectónico en la Sierra Norte de Puebla, específicamente en Teteles de Ávila Castillo, funcionó como un observatorio astronómico solar hace más de 2,500 años. Según el Proyecto Arqueológico Teteles de Ávila Castillo, este es el primer registro de este tipo fuera del área maya.El conjunto, conocido como Grupo E de Tetelihtic, presenta una traza idéntica a la de complejos del área maya, como el Grupo E de Uaxactún en el Petén guatemalteco. Sin embargo, el arqueólogo Alberto Diez Barroso Repizo, director del proyecto, destacó que el sitio poblano duplica en dimensiones al de Uaxactún y se sitúa en el Preclásico Medio (entre 1000 y 600 a.C.), consolidándose como un referente sobresaliente del urbanismo prehispánico que integraba el paisaje serrano con el horizonte astronómico.Función astronómica y organización agrícolaA diferencia de otros observatorios, este complejo no estaba destinado únicamente a marcar los equinoccios. El basamento oriental funcionaba como un calendario solar que permitía seguir la trayectoria del astro al amanecer durante equinoccios y solsticios.Su propósito principal era fijar fechas clave para la supervivencia de las comunidades antiguas: marcar el inicio del calendario prehispánico mesoamericano en febrero y el periodo de la cosecha en octubre. Esta dualidad de funciones (identificación de fechas del calendario y observación de momentos específicos del ciclo solar) convierte al sitio en un elemento arquitectónico complejo y único en Mesoamérica.Vínculos culturales y continuidad ritualEl descubrimiento abre nuevas líneas de investigación sobre la identidad de los antiguos habitantes de Tetelihtic. El proyecto sugiere posibles filiaciones etnolingüísticas con grupos mayas (cuya presencia podría remontarse a un milenio antes de nuestra era), huastecos y totonacos. De hecho, Diez Barroso Repizo sostiene que sus pobladores originales podrían ser antepasados de las poblaciones de Yohualichan (Cuetzalan, Puebla) y El Tajín (Veracruz).Aunque el asentamiento tuvo su auge entre el Formativo Medio (900 a.C.) y el Protoclásico (100 d.C.), y sufrió un abandono parcial con el surgimiento de centros como Cantona, Cholula y Teotihuacán, conservó su función ritual. Ofrendas fechadas entre 100 y 600 d.C., y una ofrenda totonaca específica de entre 600 y 900 d.C., confirman que el lugar siguió siendo un espacio de culto. Además, se estudia un posible vínculo con la diosa nahua Nantehuitz ("nuestra madre del sur"), debido a la orientación de la estructura mayor hacia Canopus, la segunda estrella más brillante del cielo nocturno.Difusión y relevancia históricaLa secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, resaltó que estas investigaciones permiten reconocer la capacidad científica de las sociedades antiguas que integraron conocimientos astronómicos a sus espacios ceremoniales, lo cual es "una parte fundamental de nuestra historia".Para socializar este importante hallazgo, con el apoyo del Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo y la asociación civil Tzoncoyotl, se llevó a cabo una conferencia y una muestra fotográfica inaugurada en el sitio el fin de semana previo al comunicado oficial del 13 de octubre de 2026.