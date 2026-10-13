INAH confirma observatorio astronómico solar de hace 2,500 años en Puebla

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El INAH confirmó el hallazgo de un complejo arquitectónico en Teteles de Ávila Castillo, Puebla, que funcionó como un observatorio astronómico solar hace más de 2,500 años. Conocido como el Grupo E de Tetelihtic, es el primero de su tipo registrado fuera del área maya y revela profundos vínculos culturales con poblaciones mayas, huastecas y totonacas, además de su uso crucial para marcar el calendario y los ciclos agrícolas prehispánicos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/10/2026 12:40 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 13/10/2026 12:47 PM.