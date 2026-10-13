UNAM y UASLP usarán inteligencia artificial para estudiar materia oscura con telescopio Nancy Grace

Un grupo de científicos y estudiantes de posgrado del Instituto de Astronomía de la UNAM y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se sumará a las investigaciones de vanguardia vinculadas al Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, el cual fue lanzado con éxito por la NASA el 30 de agosto de 2026. Coordinado por Octavio Valenzuela Tijerino, investigador del Instituto de Astronomía, el equipo mexicano participará en el proyecto denominado “The Roman Data Challenge for Dark Matter Substructure with Galaxy-Galaxy Strong Gravitational Lenses”. Su contribución central será el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial diseñadas para interpretar los vastos volúmenes de datos que generará el observatorio, con el fin de acotar las características de la materia oscura a escalas pequeñas.La materia oscura, que no emite, absorbe ni refleja luz, se estima que representa aproximadamente el 85% de toda la materia del universo. Su presencia solo se puede inferir por el efecto de su gravedad sobre los objetos visibles.Para estudiarla, los científicos mexicanos analizarán las distorsiones, texturas, arcos y anillos producidos por lentes gravitacionales. Este fenómeno ocurre cuando un objeto masivo (como una galaxia o cúmulo de galaxias) deforma el espacio-tiempo, desviando la luz de objetos situados detrás de él.