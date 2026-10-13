UNAM y UASLP usarán inteligencia artificial para estudiar materia oscura con telescopio Nancy Grace

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Un equipo de investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) desarrollará herramientas de inteligencia artificial para analizar los datos del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman de la NASA. Su objetivo es descifrar la distribución y naturaleza de la materia oscura mediante el estudio de lentes gravitacionales, aprovechando la capacidad del observatorio, lanzado en agosto de 2026, para mapear miles de millones de galaxias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/10/2026 09:56 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 13/10/2026 10:01 AM.