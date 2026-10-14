Acusan a ex empleado saudí de OpenAI de instalar grabadora oculta para espiar tecnología

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El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Abdulrahman Alfozan, un ex ingeniero saudí de OpenAI, de instalar un dispositivo de grabación oculto en las oficinas de la empresa en San Francisco para captar información confidencial sobre tecnología de "súper inteligencia". El acusado, quien fue identificado con la ayuda de los propios modelos de IA de la compañía, enfrenta hasta 5 años de prisión en un caso que busca respaldar la superioridad tecnológica y de seguridad nacional de Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/10/2026 10:51 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 14/10/2026 10:54 AM.