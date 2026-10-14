Acusan a ex empleado saudí de OpenAI de instalar grabadora oculta para espiar tecnología

El Departamento de Justicia y el FBI, cuyo director Kash Patel emitió un comunicado al respecto, acusaron formalmente a Abdulrahman Alfozan, de 35 años, de espionaje corporativo. Alfozan, quien se desempeñaba como ingeniero en OpenAI desde julio de 2025, fue despedido tras el incidente, arrestado el 9 de octubre y compareció ante un tribunal federal este martes 13 de octubre.Según la denuncia presentada, el personal de seguridad de OpenAI descubrió el 28 de septiembre un dispositivo con contenido cifrado, envuelto en papel higiénico y conectado a un puerto USB en la parte posterior de un televisor dentro de una sala de reuniones. Días después, el 5 de octubre, se encontró una bolsa supuestamente perteneciente a Alfozan que contenía su billetera, un documento de identidad y un segundo dispositivo de grabación. Las cámaras de seguridad lo captaron merodeando la sala y manipulando el televisor donde estaba instalado el primer artefacto.Espionaje a la "súper inteligencia" y la IA que atrapó al espíaEl objetivo del dispositivo era captar "comunicaciones sensibles sobre tecnología de 'súper inteligencia'". La sala de reuniones, a la que el acusado no tenía acceso autorizado, era utilizada frecuentemente para discutir información técnica, comercial y estratégica altamente confidencial. Esto incluía investigaciones de propiedad exclusiva, planes de productos, oportunidades de desarrollo de negocios, interacciones con el gobierno y relaciones comerciales.En un giro irónico, OpenAI reveló a través de la red social X que, tras detectar el "sofisticado dispositivo", utilizó sus propios modelos de inteligencia artificial para analizarlo, determinar su origen e identificar que un empleado en concreto lo había colocado días antes. Además, la investigación reveló que un chatbot asociado a la esposa del acusado recibió preguntas específicas sobre grabaciones de audio y datos del dispositivo hallado, lo que reforzó las sospechas en su contra.Consecuencias legales y seguridad nacionalEl Departamento de Justicia señaló que este proceso penal se lleva a cabo en apoyo del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 11 (NSPM-11), una directiva diseñada para respaldar y mantener la superioridad de Estados Unidos en el desarrollo de tecnología de súper inteligencia frente a competidores globales.Aunque el Departamento de Justicia no ha divulgado los cargos específicos en la denuncia pública, se indicó que, si Alfozan es declarado culpable, afronta un máximo de 5 años de prisión, una multa de 250 mil dólares y tres años de libertad vigilada. El FBI continúa investigando el caso para determinar si existieron vínculos con actores extranjeros o si el espionaje tenía un alcance mayor al descubierto inicialmente.