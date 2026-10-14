Siri cumple 15 años y evoluciona a 'Siri AI' con la nueva generación de Apple Intelligence

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Al cumplir 15 años, Siri experimenta su mayor transformación con la llegada de Siri AI, impulsada por la nueva generación de Apple Intelligence. Lo que comenzó como un asistente básico de comandos de voz en el iPhone 4S ahora ofrece comprensión contextual, interacción entre aplicaciones y capacidades generativas, con una expansión oficial al español programada para octubre de 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/10/2026 12:28 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 14/10/2026 12:56 PM.