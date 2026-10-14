Siri cumple 15 años y evoluciona a 'Siri AI' con la nueva generación de Apple Intelligence

Apple presentó Siri junto con el iPhone 4S el 4 de octubre de 2011, aunque la tecnología provenía de una empresa adquirida por la compañía en abril de 2010. En sus inicios, el asistente revolucionó la experiencia del usuario al permitir realizar acciones sin navegar por los menús, como hacer llamadas, enviar mensajes, programar recordatorios, consultar el clima o buscar información en internet.La experiencia se fue ampliando con las actualizaciones de iOS. Un hito importante llegó en 2012 con iOS 6, que incorporó el español entre los idiomas compatibles, además de añadir funciones para consultar resultados deportivos, restaurantes y películas, consolidando a Siri como una herramienta cotidiana para millones de usuarios.El salto a Siri AI y Apple IntelligenceEl cambio más ambicioso en la historia del asistente se gestó en junio de 2024, cuando Apple anunció Apple Intelligence, su apuesta por integrar inteligencia artificial generativa en sus dispositivos. Esta evolución culminó en junio de 2026, durante la conferencia para desarrolladores WWDC26, donde se presentó oficialmente Siri AI.Esta versión renovada utiliza la siguiente generación de Apple Intelligence y destaca por capacidades avanzadas como: