El nuevo Tesla Roadster abre reservas con anticipos de hasta 4.6 millones de pesos

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Tesla abrió las reservas para la segunda generación del Roadster, un deportivo eléctrico desarrollado con tecnología de SpaceX que promete aceleraciones de 0 a 100 km/h en menos de un segundo y maniobras aéreas. Para los compradores en México, los depósitos de reserva equivalen a más de 921 mil pesos para la versión Performance y hasta 4.6 millones de pesos para la Thrust, aunque el precio final, las condiciones de importación y la fecha de entregas (prevista para 2028) aún son una incógnita.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/10/2026 09:08 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 16/10/2026 09:13 AM.