El nuevo Tesla Roadster abre reservas con anticipos de hasta 4.6 millones de pesos

Durante una exhibición realizada el jueves 15 de octubre en McGregor, Texas, Tesla presentó un prototipo del nuevo Roadster que demostró capacidades que recuerdan al automóvil volador de Volver al Futuro. Gracias a un sistema de propulsores de gas frío y succión bajo la carrocería, desarrollado en conjunto con SpaceX, el vehículo logró recorrer una rampa boca abajo, elevarse momentáneamente y ejecutar un giro antes de aterrizar.La compañía asegura que determinadas versiones podrán acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de un segundo y superar los 370 km/h de velocidad máxima. Tesla anunció tres configuraciones: Performance, Thrust y Rocket, aunque advirtió que esta última no está autorizada para circular por vías públicas.Costos de reserva en México: un anticipo millonarioPara apartar una unidad, Tesla exige depósitos sustanciales que varían según la versión: 50,000 dólares para la Performance y 250,000 dólares para la Thrust. Tomando como referencia el tipo de cambio FIX de 18.4250 pesos por dólar, determinado por el Banco de México el 15 de octubre de 2026, estos anticipos equivalen a aproximadamente 921,250 pesos y 4.6 millones de pesos, respectivamente.Es importante destacar que estos montos corresponden únicamente a los anticipos de reserva y no al precio total de los vehículos. Aunque la página de Tesla México ya incluye una opción para reservar el Roadster, la compañía no ha confirmado si las nuevas configuraciones tendrán las mismas condiciones de contratación, ni ha detallado los impuestos, costos de importación o gastos de entrega que aplicarían en el país.Incertidumbre sobre el precio final y retrasos en la producciónEl precio definitivo del nuevo deportivo sigue siendo una incógnita. Cuando el proyecto se anunció originalmente en 2017, se estimó un costo inicial de 200,000 dólares (equivalentes hoy a unos 3.68 millones de pesos), pero esta cifra no constituye una cotización vigente para el modelo rediseñado. Las grandes diferencias entre los anticipos sugieren una importante separación comercial entre las configuraciones, pero no permiten establecer sus precios finales.La compañía prevé iniciar la producción en 2028, casi una década después de la promesa inicial de comenzar las entregas en 2020. El proyecto acumuló diversos retrasos mientras Tesla priorizaba otros vehículos y tecnologías. Por ahora, los interesados en México deben conformarse con apartar su lugar con un anticipo millonario, a la espera de que Tesla revele el precio definitivo y confirme las condiciones de venta y entrega en territorio nacional.