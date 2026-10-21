Alerta global por vulnerabilidades críticas en PHP: Países Bajos desconecta sitios gubernamentales

La Primera Ministra de Japón emitió un mensaje de "gran urgencia" a través de sus redes sociales, instando a empresas, instituciones y administraciones públicas a tomar medidas inmediatas frente a dos vulnerabilidades críticas descubiertas en PHP, el lenguaje de programación que impulsa cerca del 70% de los sitios web en todo el mundo. La mandataria solicitó a los responsables informáticos verificar el uso de este lenguaje y aplicar de forma prioritaria el parche de seguridad, programado para las 23:00 horas. Para aquellas organizaciones que no puedan actualizar de inmediato, se sugirió la suspensión temporal de sus portales web como medida de mitigación de riesgos. Esta advertencia se alinea con la alerta emitida este miércoles por el servicio de ciberseguridad de la Unión Europea (CERT-EU).Ante la gravedad de los fallos, numerosas instituciones públicas y privadas en Países Bajos han optado por desconectar sus páginas web como medida preventiva. Entre los afectados se encuentran la página oficial del Parlamento neerlandés, el portal gubernamental MijnOverheid y DigiD, el sistema de identificación digital esencial para que los ciudadanos accedan a servicios de administración tributaria y sanidad.También han retirado temporalmente sus sitios el Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC), la Autoridad de Protección de Datos, varias empresas de transporte y medios de comunicación como RTL y Tweakers. El impacto se extiende al sector educativo y sanitario, donde se han desconectado partes de la infraestructura informática compartida por universidades, hospitales universitarios e institutos de investigación. Además, la empresa NotuBiz, que presta servicios digitales a más de un centenar de administraciones locales, suspendió sus sistemas de publicación de documentos oficiales.Un vocero del Parlamento neerlandés confirmó que la desconexión responde a que estas vulnerabilidades afectan a sitios de todo el mundo y podrían permitir a "personas malintencionadas" acceder de forma remota a los servidores, hacerse con su control o robar información de los usuarios.Ambos fallos han recibido una puntuación de 9.2 sobre 10 en la escala internacional de gravedad de vulnerabilidades informáticas. Aunque el NCSC aseguró que, por el momento, no ha detectado pruebas de que estas fallas estén siendo explotadas activamente, la empresa estadounidense de ciberseguridad Cloudflare ya ha identificado los primeros intentos de aprovechar los fallos.Los responsables de PHP han anunciado que publicarán las actualizaciones correspondientes esta tarde para corregir las vulnerabilidades. Por ahora, las desconexiones en Países Bajos y otras regiones responden estrictamente a medidas de precaución, sin que se haya confirmado un ataque exitoso o robo de datos.