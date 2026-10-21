Alerta global por vulnerabilidades críticas en PHP: Países Bajos desconecta sitios gubernamentales

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Una alerta urgente emitida por la Primera Ministra de Japón y el servicio de ciberseguridad de la Unión Europea (CERT-EU) sobre dos vulnerabilidades críticas en el lenguaje de programación PHP ha provocado una ola de desconexiones preventivas de sitios web en Países Bajos. Instituciones gubernamentales, medios y empresas han retirado temporalmente sus portales a la espera de un parche de seguridad, ante el riesgo de que ciberdelincuentes tomen el control de los servidores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/10/2026 10:05 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 21/10/2026 10:08 AM.