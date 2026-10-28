Gobierno de México suspende temporalmente portales web por alerta de vulnerabilidad en PHP

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El gobierno de México suspendió de manera preventiva algunos portales web tras una alerta internacional por vulnerabilidades de seguridad en el lenguaje de programación PHP. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los sitios fueron restablecidos en poco tiempo y que las autoridades de ciberseguridad reforzaron la protección digital para descartar riesgos futuros, en línea con las medidas de emergencia adoptadas en otros países.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/10/2026 11:58 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 28/10/2026 12:00 PM.