Gobierno de México suspende temporalmente portales web por alerta de vulnerabilidad en PHP

Durante su conferencia matutina de este miércoles 28 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de México aplicó una medida preventiva al suspender temporalmente algunas páginas web oficiales. Esta acción respondió a una alerta internacional sobre vulnerabilidades de seguridad críticas en PHP, el lenguaje de programación con el que están construidos numerosos portales institucionales.La mandataria explicó que las autoridades atendieron la alerta de inmediato y reforzaron las medidas de protección digital. "Sí, hubo la alerta y se trabajó para poder, se bajaron durante un tiempo y en poco tiempo se levantaron nuevamente", detalló, asegurando que el trabajo conjunto de las autoridades de ciberseguridad y la Agencia Digital ha garantizado la seguridad de todas las páginas, descartando riesgos ante posibles fallas posteriores.La medida del gobierno mexicano se enmarca en una respuesta de emergencia a nivel mundial. La semana pasada, la detección de dos fallas graves en PHP obligó a tomar acciones drásticas en varios países. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) emitió un llamado a desconectar los servidores afectados como medida de precaución. De manera similar, en Países Bajos, diversos ministerios, hospitales y medios de comunicación optaron por apagar sus páginas web temporalmente para evitar posibles ciberataques o filtraciones de datos.PHP es un lenguaje de programación de código abierto ampliamente utilizado para el desarrollo web dinámico. Es la base sobre la que funcionan plataformas tan populares como WordPress, numerosas tiendas en línea y una gran cantidad de portales gubernamentales en todo el mundo. Según datos de W3Techs, este lenguaje es utilizado por el 70.2 por ciento de los sitios web cuyo lenguaje de programación es conocido, lo que explica la magnitud y la urgencia de la alerta de seguridad a escala global y la necesidad de respuestas coordinadas como la implementada por México.