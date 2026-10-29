Científicos revelan que el estallido cósmico GRB 260310A ocultaba uno de los resplandores residuales

El fenómeno, denominado GRB 260310A, fue detectado el 10 de marzo de 2026 por el telescopio espacial de rayos gamma Fermi, de la NASA. El destello inicial, que duró unos 53 segundos, llamó la atención de los astrónomos porque su emisión parecía indicar una liberación de energía relativamente modesta.Sin embargo, el resplandor residual que siguió al estallido contó una historia muy distinta. Su brillo en luz visible aumentó gradualmente durante varias horas antes de comenzar a disminuir, y semanas después, la emisión en rayos X volvió a intensificarse, permaneciendo detectable durante meses. Según el estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters, los científicos han encontrado indicios de que esta discrepancia se debe a una cuestión de perspectiva: la Tierra se encontraba fuera del haz de emisión más intenso de la explosión, lo que enmascaró su verdadera potencia energética.Para estudiar la evolución de este fenómeno único, el equipo científico recurrió a una verdadera flota de telescopios que cubrió distintas regiones del espectro electromagnético, desde los rayos X hasta las ondas de radio.La campaña de observación incluyó instrumentos de primer nivel como el observatorio de rayos X Chandra de la NASA, el telescopio espacial XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea (ESA), la misión Einstein Probe, el Large Binocular Telescope (LBT) y el Karl G. Jansky Very Large Array (VLA).La participación del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) se articuló a través de la red global de telescopios robóticos BOOTES, que fue clave para realizar el seguimiento óptico del fenómeno.Entre las instalaciones participantes destacan el telescopio TELMA, situado en la estación BOOTES-2 del IHSM/UMA-CSIC "La Mayora", en Algarrobo-Costa (Málaga, España), y el telescopio Javier Gorosabel, ubicado en la estación BOOTES-5, en el Observatorio Astronómico de San Pedro Mártir, en Baja California, México. Esta colaboración internacional subraya la importancia de las redes de observación distribuidas globalmente para capturar y analizar eventos cósmicos transitorios de esta magnitud.