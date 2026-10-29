Científicos revelan que el estallido cósmico GRB 260310A ocultaba uno de los resplandores residuales

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Un equipo internacional de científicos, con destacada participación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, descubrió que el estallido de rayos gamma GRB 260310A, detectado en marzo de 2026, escondía un chorro de materia mucho más energético de lo que sugería su emisión inicial, produciendo uno de los resplandores residuales más brillantes registrados en los últimos 20 años, probablemente debido a un efecto de perspectiva desde la Tierra.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/10/2026 09:02 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 29/10/2026 09:07 AM.