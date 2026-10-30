Binance sufre un ciberataque masivo de 6,300 millones de dólares atribuido a hackers norcoreanos

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La plataforma de criptomonedas Binance reportó un incidente de seguridad con un impacto estimado de 6,300 millones de dólares, atribuido por firmas de inteligencia a una unidad de hackeo norcoreana. Aunque la empresa logró bloquear cerca de 3,000 millones de dólares y activó su fondo de protección (SAFU) para cubrir las pérdidas, el ataque provocó una caída inmediata en el precio del Bitcoin y millonarias liquidaciones en el mercado de futuros.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 10:36 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 30/10/2026 10:38 AM.