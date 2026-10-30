Binance sufre un ciberataque masivo de 6,300 millones de dólares atribuido a hackers norcoreanos

Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, informó este viernes 30 de octubre sobre un grave incidente de seguridad con un impacto financiero estimado en 6,300 millones de dólares. Como medida de contención, la compañía logró bloquear aproximadamente 3,000 millones de dólares en activos y suspendió temporalmente todos los depósitos y retiros para investigar las operaciones no autorizadas.En un comunicado oficial, la empresa explicó que sus investigaciones preliminares apuntan a que los atacantes comprometieron el ordenador portátil de un ingeniero de operaciones, utilizándolo como puente para acceder a sus sistemas y ejecutar retiros de fondos sin autorización. No obstante, Binance precisó que hasta el momento no ha encontrado pruebas de que las claves privadas de sus monederos digitales (cold wallets) hayan sido filtradas.La autoría del ataque apunta hacia actores estatales. De acuerdo con un reporte de CNN, la empresa de rastreo de criptomonedas TRM Labs atribuyó el atraco a una unidad de hackeo de élite norcoreana, basándose en "una inteligencia sólida dentro y fuera de la cadena". Esta conclusión es respaldada por Pangolin Intelligence, otra firma de seguimiento de blockchain con sede en Singapur, que también identifica la huella digital de grupos vinculados a Corea del Norte, conocidos por financiar al régimen de Pyongyang a través de robos de activos digitales.Para mitigar el daño, Binance ha trabajado con socios del sector de las cadenas de bloques para congelar los activos afectados. La plataforma aseguró que cubrirá la totalidad de las pérdidas mediante su fondo de protección de usuarios, conocido como SAFU (Secure Asset Fund for Users), y con recursos propios, sosteniendo que los fondos de sus clientes permanecen seguros.Como parte de las medidas correctivas, la compañía revocó la autorización de la dirección afectada, solicitó la colaboración de fuerzas de seguridad y empresas especializadas en rastreo, y anunció que publicará un informe técnico detallado, además de actualizar su prueba de reservas, una vez que concluya la investigación.El anuncio del ciberataque provocó una reacción inmediata en los mercados. El Bitcoin retrocedió más de un 3%, rondando los 77,400 dólares, mientras que el éter (Ethereum) y el token nativo de la plataforma, BNB, también registraron descensos significativos. Según el portal especializado CoinDesk, las ventas de pánico afectaron especialmente a los mercados de futuros, donde las liquidaciones de posiciones apalancadas alcanzaron los 1,500 millones de dólares.Fundada en 2017 en Shanghái por el empresario Changpeng Zhao, Binance trasladó sus operaciones fuera de China tras las restricciones impuestas ese año al comercio de criptomonedas, operando desde entonces a nivel internacional sin una sede central única. Este incidente representa uno de los mayores desafíos de seguridad en la historia de la plataforma y sacude la confianza en el ecosistema de activos digitales a nivel global.