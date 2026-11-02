Un ciberataque dispara las temperaturas en los sistemas de refrigeración de Carrefour, Ikea y otras

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Un nuevo ciberataque ha provocado un aumento súbito de las temperaturas en los sistemas de refrigeración de grandes cadenas de distribución como Carrefour e Ikea en Bélgica y Suecia. Este es el segundo incidente de este tipo registrado en Europa en un mes, tras un ataque similar que afectó a cientos de supermercados en Francia a mediados de octubre, obligando al desecho de grandes cantidades de productos perecederos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 09:40 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 02/11/2026 09:42 AM.