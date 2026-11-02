Un ciberataque dispara las temperaturas en los sistemas de refrigeración de Carrefour, Ikea y otras

El incidente, confirmado este lunes por las propias empresas afectadas, ha tenido un impacto desigual en el territorio belga. Mich Vergauwen, portavoz del grupo Carrefour en Bélgica, aseguró que el impacto es "muy limitado", afectando únicamente a 15 de los 700 locales del grupo en el país, y no a todos sus refrigeradores.Por su parte, una vocera de Ikea Bélgica indicó que el ciberataque hizo subir súbitamente la temperatura de los congeladores en su tienda de Mons, en el suroeste del país. Esta fue la única tienda de la cadena afectada, ya que utiliza un proveedor de servicios distinto al del resto de sus establecimientos en Bélgica. Otras cadenas también reportaron fallas: Colruyt tuvo cinco locales afectados e Intermarché registró problemas en 15 tiendas. Además, medios belgas señalaron incidencias en establecimientos de Delhaize, como una tienda en Boortmeerbeek (noreste de Bruselas), donde los refrigeradores y congeladores amanecieron vacíos con un cartel advirtiendo a los clientes: "Debido a los ciberataques, no habrá productos en los estantes refrigerados ni congelados".El problema no se limita a Bélgica. Durante la madrugada del lunes, varias cadenas de distribución en Suecia, como Ica y Coop, informaron que las temperaturas de sus refrigeradores y congeladores se dispararon, poniendo en riesgo la cadena de frío de sus productos.Este suceso marca el segundo incidente de este tipo en Europa en menos de un mes. A mediados de octubre, un ataque cibernético similar afectó a cientos de supermercados en Francia, lo que obligó a las cadenas a desechar enormes cantidades de productos frescos y congelados ante la imposibilidad de mantener las condiciones de conservación adecuadas.Aunque las empresas belgas han logrado contener el daño y describen el impacto como limitado en comparación con el incidente francés, el ataque pone de manifiesto la creciente vulnerabilidad de la infraestructura crítica y las cadenas de suministro minorista frente a las amenazas cibernéticas. La dependencia de sistemas conectados para el control de temperatura representa un punto débil que los grupos de distribución deberán reforzar urgentemente para evitar pérdidas millonarias y garantizar la seguridad alimentaria.