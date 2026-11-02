Científicos descubren rastros de de sangre en huesos de un dinosaurio de 115 millones de años

Científicos de la Curtin University han logrado un descubrimiento extraordinario: la identificación de glóbulos rojos fosilizados que contienen hemo dentro del hueso de la pata de un pequeño dinosaurio carnívoro. Este hallazgo marca la primera vez que los investigadores confirman químicamente la presencia de compuestos derivados de la hemoglobina en células sanguíneas de 115 millones de años de antigüedad.La profesora Kliti Grice, autora principal del estudio, destacó la magnitud del descubrimiento: "No hemos recuperado ADN de dinosaurio, pero sí hemos recuperado algo notable: una huella molecular de la sangre de un animal que vivió hace 115 millones de años. Esto demuestra que los fósiles pueden retener una memoria química del animal vivo".La profesora Grice admitió su sorpresa ante la supervivencia de rastros bioquímicos reconocibles durante tanto tiempo. Sin embargo, los investigadores creen que el animal se benefició de una serie extraordinaria de circunstancias tras su muerte. Se estima que fue enterrado rápidamente en un entorno con bajo nivel de oxígeno, mientras que un mineral conocido como hausmanita actuó como una cápsula del tiempo natural, protegiendo las delicadas estructuras biológicas de la degradación.A pesar de que el descubrimiento podría evocar visiones de la famosa saga de Jurassic Park, los científicos se han apresurado a aclarar que la clonación de dinosaurios sigue siendo imposible. "La idea de Jurassic Park depende fundamentalmente de tener información genética de dinosaurio recuperable", explicó Grice. "No hemos encontrado ADN ni un genoma de dinosaurio".Esta postura fue respaldada por el profesor de genética Darren Griffin, de la Universidad de Kent, quien señaló que la probabilidad de encontrar ADN utilizable de dinosaurios extintos es "muy remota" debido al tiempo transcurrido. Por su parte, Steve Brusatte, profesor de Paleontología en la Universidad de Edimburgo, calificó el hallazgo como "revolucionario", pero insistió en que convertir pequeños fragmentos de biomoléculas en un dinosaurio clonado vivo sería una sorpresa absoluta.El dinosaurio en cuestión, conocido como Aratasaurus museunacionali, vivió durante el período Cretácico Inferior y sus restos fueron recuperados de la rica en fósiles Formación Romualdo, en el noreste de Brasil. Era un pequeño terópodo, perteneciente al mismo grupo amplio de dinosaurios carnívoros que luego daría lugar a gigantes como el T. rex y a las aves modernas.Los restos conocidos consisten principalmente en una parte de una extremidad trasera. Los científicos estiman que medía unos 3.1 metros de largo y pesaba aproximadamente 34 kg, lo que lo hace más del tamaño de un perro grande que de un depredador gigante. Además, se cree que el espécimen estudiado era un juvenil o adulto joven de unos cuatro años, por lo que podría haber alcanzado un tamaño mayor más adelante en su vida.Este descubrimiento añade una nueva capa de comprensión sobre la biología de criaturas que finalmente desaparecieron hace unos 66 millones de años en la extinción del Cretácico-Paleógeno. El consenso científico actual atribuye esta desaparición masiva al impacto de un enorme asteroide en la península de Yucatán, México (cráter de Chicxulub), que desencadenó ondas de choque, actividad sísmica y nubes de ceniza que cubrieron el planeta, alterando drásticamente la cadena alimentaria y el clima global.