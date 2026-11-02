Científicos descubren rastros de de sangre en huesos de un dinosaurio de 115 millones de años

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Un equipo de la Curtin University ha descubierto rastros moleculares de sangre, específicamente hemo (el componente portador de oxígeno de la hemoglobina), en el hueso de la pata de un pequeño dinosaurio carnívoro de Brasil de hace 115 millones de años. Aunque el hallazgo, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, ofrece una ventana molecular sin precedentes a la fisiología de estos animales, los científicos enfatizan que no se recuperó ADN, descartando cualquier posibilidad de clonación al estilo Jurassic Park.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 01:44 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 02/11/2026 01:53 PM.