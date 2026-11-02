Google esconde un 'Easter Egg' de la Espada Maestra de The Legend of Zelda en su buscador

Los videojuegos continúan encontrando un espacio especial dentro de las sorpresas que esconde la tecnología. En esta ocasión, los seguidores de The Legend of Zelda, una de las franquicias más reconocidas y queridas de Nintendo, pueden toparse con un detalle particular al realizar una búsqueda relacionada con la saga.Al escribir "Zelda" en el buscador de Google, algunos usuarios han observado la aparición de una pequeña espada en uno de los costados de la pantalla. Lo más interesante de este hallazgo es que no es necesario descargar ningún videojuego, instalar aplicaciones externas o ingresar a páginas especializadas para descubrirlo, ya que la magia ocurre directamente desde la interfaz del buscador. Este elemento visual se ha observado principalmente en la versión de escritorio, por lo que se recomienda a los fans probar la búsqueda desde una computadora para no perderse el detalle.El objeto que aparece hace referencia directa a la icónica Espada Maestra (conocida en inglés como Master Sword), una de las armas más importantes y emblemáticas de la franquicia creada por Nintendo. A lo largo de las diferentes entregas de la saga, el protagonista Link utiliza esta legendaria espada para enfrentarse a poderosos enemigos y combatir las fuerzas del mal.Su presencia es inmediatamente reconocible gracias a su diseño distintivo, que incluye una empuñadura azul y una hoja con guardamanos en forma de alas, la cual se ha convertido en uno de los símbolos más populares y venerados de la cultura de los videojuegos. Desde su debut en 1986, The Legend of Zelda se ha consolidado como una de las sagas más importantes de la industria, con títulos que han acompañado y definido a distintas generaciones de jugadores.Este tipo de detalles forman parte de las sorpresas conocidas como Easter Eggs (huevos de Pascua), referencias ocultas que las compañías tecnológicas incorporan en sus productos como guiños a películas, videojuegos y otros elementos de la cultura popular.La aparición de este elemento ha despertado la curiosidad y la emoción entre la comunidad de seguidores de la saga, especialmente por tratarse de una referencia que puede pasar completamente inadvertida durante una búsqueda convencional. Este pequeño gesto de Google no solo celebra el rico legado de Nintendo, sino que también demuestra cómo la tecnología y el entretenimiento interactivo siguen entrelazándose de maneras creativas y sorprendentes para los usuarios de todo el mundo.