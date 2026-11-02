Google esconde un 'Easter Egg' de la Espada Maestra de The Legend of Zelda en su buscador

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Los usuarios de Google han descubierto un curioso Easter Egg al realizar una búsqueda sobre "Zelda": una pequeña Espada Maestra aparece discretamente en la pantalla. Este guiño a la legendaria franquicia de Nintendo no requiere descargas ni aplicaciones adicionales y es visible principalmente en la versión de escritorio del buscador, deleitando a los fans de las aventuras de Link.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 02:47 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 02/11/2026 02:51 PM.