Este miércoles 18 de noviembre, a las 10:16:07 GMT (04:16:07 en México), la sonda Voyager 1 cruzó la frontera del "día luz", una marca astronómica que equivale a la distancia que la luz recorre en 24 horas (aproximadamente 25.900 millones de kilómetros). Aunque la nave viaja a una velocidad impresionante de 61.000 kilómetros por hora, esta cifra es muy inferior a los 1.080 millones de kilómetros por hora de la luz, lo que explica por qué le tomó casi 50 años cubrir esta distancia.A partir de este momento, la comunicación con la nave implica un retraso significativo: una señal de radio enviada desde la Tierra tarda 24 horas en alcanzar las antenas de la sonda, y la respuesta necesita otras 24 horas para regresar, exigiendo un mínimo de dos días completos para cada intercambio con los controladores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.A bordo de la Voyager 1 viaja el Disco de Oro, un objeto de cobre bañado en oro de 30 centímetros de diámetro que no tiene funciones científicas, sino un propósito simbólico: ofrecer una muestra de la vida en la Tierra a cualquier civilización extraterrestre capaz de encontrarlo. Concebido y dirigido por el astrofísico Carl Sagan, el disco contiene 115 imágenes, saludos en 55 idiomas, 35 sonidos naturales (como el canto de ballenas y risas humanas) y piezas musicales de diversas tradiciones globales.Representando a México y a la tradición del huapango, género originario de la región del Golfo, se incluyó la pieza "El Cascabel", interpretada por el Mariachi México de Pepe Villa, Antonio Maciel y el Trio Aguilillas. Esta melodía convive en el espacio con obras de Mozart, Bach, Beethoven, percusiones de Senegal, gaitas de Azerbaiyán y el clásico "Johnny B. Goode" de Chuck Berry. Aunque el propio equipo de selección admitió que las posibilidades de que una civilización extraterrestre encuentre la sonda son "infinitesimales", el trabajo se realizó con absoluta seriedad, buscando condensar los rasgos de la vida terrestre en un objeto capaz de resistir mucho más que la vida útil de los instrumentos de la nave.Lanzada el 5 de septiembre de 1977 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, la misión original de la Voyager 1 contemplaba solo cuatro años de operaciones para estudiar Júpiter y Saturno. Sin embargo, el 25 de agosto de 2012, la sonda cruzó la heliopausa, convirtiéndose en el primer objeto creado por el ser humano en ingresar al espacio interestelar.La NASA considera este cruce del "día luz" como el inicio de una secuencia de conmemoraciones que se extenderá hasta agosto y septiembre de 2027, cuando las dos sondas Voyager cumplan medio siglo desde su lanzamiento. Aunque se estima que las operaciones científicas de la nave podrían finalizar en la década de 2030, "El Cascabel" y el resto del contenido del Disco de Oro continuarán su viaje silencioso por el cosmos durante milenios.