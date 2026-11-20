Levent Alpoge, investigador de la empresa de inteligencia artificial Anthropic, publicó este viernes un documento de cuatro páginas en el que afirma haber descubierto una demostración de la Hipótesis de Riemann trabajando junto al chatbot Claude. Propuesta por el matemático alemán Bernhard Riemann en 1859, esta hipótesis aborda la distribución de los números primos y es considerada de manera generalizada como el problema abierto más importante de las matemáticas puras.Es uno de los siete "problemas del milenio" seleccionados por el Instituto de Matemáticas Clay en el año 2000, el cual ofrece un premio de un millón de dólares por su resolución. Sin embargo, según las normas del instituto, la solución debe publicarse en una revista científica revisada por pares y superar un periodo de escrutinio de dos años, condiciones que la afirmación de Alpoge aún no cumple.Alpoge señaló que el método no solo resuelve la hipótesis original, sino también una versión más amplia conocida como la Hipótesis de Riemann Generalizada. Para lograrlo, desarrolló junto a Claude una versión de la demostración en Lean, un lenguaje de programación diseñado para verificar argumentos matemáticos mediante computadora.El investigador explicó que, por el momento, solo ha hecho pública esta versión computacional. Un argumento completo redactado de forma tradicional sería extremadamente extenso, por lo que admitió que aún no domina todos los aspectos matemáticos implicados y que tiene previsto redactarlo de manera adecuada en el futuro.Alpoge indicó que consultó al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, antes de anunciar el resultado. No obstante, el propio investigador reconoció que el momento elegido para el anuncio podría interpretarse con escepticismo, en probable referencia a la histórica salida a bolsa (IPO) de la empresa esta misma semana.Cabe destacar que, en agosto de 2026, Anthropic ya había informado que una versión de Claude, aún no lanzada al público, había logrado una mejora en un resultado matemático relacionado con la Hipótesis de Riemann, aunque en aquel momento subrayó que no se trataba de una demostración completa. Hasta el momento, la compañía no ha respondido a las solicitudes de comentarios de la AFP.Esta afirmación surge en un momento de intensa competencia en el sector, apenas dos meses después de que su rival, OpenAI, anunciara que un modelo de inteligencia artificial había resuelto otro de los "problemas del milenio", relacionado con las ecuaciones que describen el movimiento de los fluidos.Si bien algunos matemáticos han observado que la demostración presentada por Alpoge parece correcta, aún no ha sido sometida a una revisión exhaustiva. Cabe mencionar que Alpoge, quien previamente trabajó en problemas relacionados con la dinámica de fluidos junto al matemático de la Universidad de Nueva York, Tristan Buckmaster, ya se vio envuelto en una disputa sobre la atribución de ese trabajo anterior, situación en la que OpenAI negó haber actuado de manera indebida. La comunidad matemática mundial aguarda ahora con escepticismo y expectativa el proceso de validación formal de este nuevo hito.