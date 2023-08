Cierra Imfoculta cursos de verano

Nogales, Son

Alrededor de 200 niños y jóvenes nogalenses, formaron parte de los Cursos de Verano del Imfoculta en este 2023, mismos que llegaron a un exitoso cierre este viernes, con una presentación de trabajo y ensambles artísticos.

En conferencia de prensa las autoridades de esta dependencia de fomento a la cultura y las artes, encabezados por el director de Imfoculta Nadir Del Cid Gonzales, hablaron sobre la gran cantidad de nuevos talentos que pudieron descubrirse gracias a este esfuerzo, los cuales confían se encontraran dentro de los escenarios y museos en los próximos años.

Dentro de estas actividades, los más pequeños de acuerdo con los profesores, demostraron un talento nato para las manualidades, el dibujo y descubrir ese llamado hacia el arte, como el joven Esteban de 10 años, quien fue uno de los niños becados que resultó un artista en todos los sentidos.

“Pues que se animen a dibujar, porque el talento es talentoso, es mejor porque pues podrían dibujar o hacer lo que ellos quisieran soñar”, compartió el Esteban.

Así mismo la pequeña Sofía, nos cuenta un poco de su experiencia formando parte de estos cursos de verano, que según sus palabras dejaron un impacto importante en ella, que la motiva a seguir siendo parte de la comunidad creativa de la ciudad

“En la forma en la que los maestros me trataron, son muy buena onda, conmigo, que incluso que salí becada, cuando pensé que iba a ser un curso normal y ya me iba a ir, en especial el maestro Kiko que me dijo que si podía y si pude”, nos dijo Sofía.