Cleptomanía, trastorno mental que se agrava si no se atiende

La cleptomanía es un trastorno de la salud mental que pocas personas que lo padecen se atienden o buscan apoyo de un profesional, no es frecuente en las personas aun así al no ser atendido puede llegar a casos graves.

El trastorno de la cleptomanía se da cuando una persona siente la necesidad de tomar un objeto que no es suyo, presenta ansiedad antes del acto y satisfacción al lograr su cometido, al poco tiempo presenta arrepentimiento, pero después regresa su necesidad de hurtar.

“Las personas suelen tener impulsos por robar y no los pueden controlar, regularmente ajeno a lo que muchas personas piensan estas personas tienden a robar objetos que no precisamente son de valor económico, simplemente es el impulso de robar incluso cosas que no tienen ningún valor monetario a veces solo es el valor sentimental para otra persona”, explicó Diana Chávez psicóloga clínica.

A diferencia de un ladrón una persona cleptómana no roba para tener un beneficio económico o material, tampoco lo hacen por venganza o causar daños, simplemente ellos roban por un impulso que no pueden controlar.

“Son trastornos que existen y son derivados de muchas cosas, puede ser que las personas con este tipo de problemas por llamarlo de alguna manera pueden ser que tengan trastorno de personalidad, de depresión, psiquiátrico, no hay que minimizarlo, estas personas si suelen tener mucha vergüenza porque si se dan cuenta de sus actos el hecho es que no saben porque sienten placer al robar”, expuso.

Aunque este trastorno no es frecuente, quienes lo padecen no buscan ayuda por el miedo a ser detenidos o la vergüenza de aceptar que hurtan artículos, sin embargo, esta situación con el paso del tiempo, al no ser atendida, puede agravarse y causar grandes daños.

“Es un deseo de estar robando y sentir placer al ejecutar el hurto, si algunas de las personas que nos lee les pasa esto, visiten a un especialista no es algo que tiene cura, pero se tiene que tratar con un profesional para saber si hay quizá algún trastorno psicológico y que se les pueda dar un apoyo, pero no sientan vergüenza”, finalizó.