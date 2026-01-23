Finanzas públicas sanas en Sonora

...

El anuncio de la colaboración del Gobierno de Sonora y el Banco de Desarrollo de América del Norte mediante un comité de inversiones, es muestra de las finanzas sanas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/01/2026 09:54 AM.
En Columna y editada el 23/01/2026 10:03 AM.