Diálogo y cooperación, fortaleza de relación entre México y Estados Unidos

Este miércoles asistí a una reunión en el Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, Sonora, donde participaron el cónsul general Drew Hoster; Tommy Joyce, subsecretario interno de la Oficina de Asuntos Internacionales, y Curt Coccodrilli, subsecretario adjunto de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica, ambos del Departamento de Energía de Estados Unidos; así como representantes del sector minero mexicano y estadunidense.
El diálogo se enfocó en las industrias minería y energética, en las cuales Sonora es uno de los polos económicos más importantes del país, siendo el principal estado minero con 33.8% de la producción nacional, además de albergar 21% del potencial solar del territorio mexicano. Estas industrias son esenciales para el desarrollo de otros sectores emergentes, como la generación de energías limpias, electromovilidad, la inteligencia artificial y la elaboración de baterías.
Como presidenta de la Comisión de Minería del Senado de la República, expresé que la política actual del Estado mexicano reivindica su rectoría y la propiedad de la Nación en el desarrollo de las áreas estratégicas, con la finalidad de garantizar el bienestar de las familias y de las comunidades productoras, los ingresos tributarios y no tributarios, así como la sostenibilidad ambiental.
No obstante, la rectoría del Estado no es excluyente de la participación del sector privado nacional e internacional, pues es necesaria para la sostenibilidad de los proyectos estratégicos. Esta es la visión del Plan México y sobre la que han venido articulándose diferentes esfuerzos liderados por el Gobierno federal, como el reciente plan de infraestructura, el programa Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar y los anuncios de inversiones.La industria minero metalúrgica representa un eje estratégico para el desarrollo del país y de Sonora. De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), la minería mexicana se vincula con 192 de las 264 ramas productivas, entre ellas, la química, la siderúrgica, la construcción y la fabricación de equipos de transporte; y es fundamental ante la demanda creciente de minerales como plata, hierro y cobre (CAMIMEX-CIDE, 2025).
Asimismo, la minería aporta 2.5% al PIB nacional y 8.6% al PIB industrial, ocupando el tercer lugar entre las industrias nacionales con mayor inversión extranjera directa. Como principal estado minero, Sonora la minería contribuye con 17.3% del PIB estatal, alcanzando 22.3% al sumar proveeduría, servicios, bienes y otras actividades. Dicho sea de paso, según INEGI, en 2026 las exportaciones extractivas de México crecieron 29.6%.
A pesar de las fluctuaciones económicas y comerciales debido al contexto internacional, específicamente, la nueva política arancelaria de Estados Unidos, existen oportunidades y optimismo hacia el crecimiento del sector en el que, además de empresas mexicanas, invierten empresas estadunidenses. En el nuevo mapa geoestratégico y hacia la revisión del T-MEC, la industria minera y los minerales críticos (litio, cobre, aluminio, etcétera) ocuparán un lugar esencial.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo han impulsado el diálogo, el buen entendimiento y la cooperación con las autoridades y las empresas estadunidenses, reconociendo la prosperidad compartida de la integración económica. Esta es la fortaleza de la relación entre México y Estados Unidos.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República