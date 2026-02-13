Cuatro carriles Hermosillo-Bahía de Kino, una realidad

Desde hace muchos años, una exigencia de las y de los sonorenses ha sido la ampliación a cuatro carriles de la carretera que conecta a la ciudad de Hermosillo con la costa. Este tramo es fundamental para la movilidad de las personas que viven en localidades como Bahía de Kino, Punta Chueca, el Poblado Miguel Alemán y la capital, al igual que de turistas que visitan las playas.
A diferencia del pasado, caracterizado por obras inconclusas o cuyos proyectos se quedaron en el camino, no obstante, con presupuestos opacos; en los tiempos de la Cuarta Transformación, la política de infraestructura está enfocada en garantizar el desarrollo económico y el bienestar, a través de la inversión púbica y privada en obras con sentido social, entre ellos, carreteras, caminos artesanales, escuelas, hospitales y sistemas hídricos.
Esta visión de sentido social y no de lucro o rentabilidad, ha hecho posible el desarrollo de las regiones que hasta hace poco no se les consideraba prioritarias, como pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas, así como localidades marginadas. En el caso de Sonora, los pueblos comc’ac, guarijío, mayo y yaqui son testigos del sentido social de cada una de las obras públicas, las cuales están garantizando el acceso y disponibilidad del agua, los servicios educativos y de salud.
La obra de modernización de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino será una realidad gracias a la sensibilidad del gobernador Alfonso Durazo. Se trata de un compromiso que hizo en campaña y que hoy se está materializando. Con una inversión de 500 millones de pesos para la ejecución de la primera etapa de la obra, se comenzará a trabajar en la ampliación de dos a cuatro carriles que significan una movilidad más segura.
Así, la carretera suma a otras obras que están en ejecución en coordinación con el Gobierno de México, como la que conecta Agua Prieta-Bavispe, la recientemente inaugurada Bavispe-Nuevo Casas Grandes y Guaymas-Chihuahua, así como otras obras que están conectando a Sonora con México y el mundo.
Una nueva realidad en favor de la gente.Lorenia Iveth Valles SampedroSenadora de la República