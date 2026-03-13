En la OCDE se habla del Plan México

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México es una potencia minera, pues nuestro país es el mayor productor de plata del mundo, uno de los productores principales de oro y de cobre

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/03/2026 02:16 PM.
En Columna y editada el 13/03/2026 02:19 PM.