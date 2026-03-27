Nuestros pueblos mágicos

El Programa de Pueblos Mágicos, implementado por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, forma parte de la estrategia de promoción turística de nuestro país para atraer a visitantes nacionales e internacionales a la oferta de lugares valiosos por su importancia natural, arquitectónica, histórica y cultural, distinguiéndose por sus tradiciones, artesanías y riqueza gastronómica.
Este programa contribuye a detonar el desarrollo económico y el bienestar social de las distintas regiones mexicanas, al promover la creación de empresas y de nuevos negocios vinculados al sector turístico y otros servicios, la generación de empleos directos e indirectos, así como la inversión en obras de infraestructura y servicios públicos.
Desde 2001 (año en que comenzó el programa) al año 2025, 177 localidades del país se han sumado a la lista de Pueblos Mágicos, de los cuales cuatro se encuentran en Sonora: Álamos, Magdalena de Kino, San Carlos de Guaymas y Ures. En estos pueblos destaca su valor histórico y cultural, ya sea por los vestigios mineros, la arquitectura virreinal o los parajes naturales. Además, Álamos fue capital del antiguo Estado de Occidente (conformado por Sinaloa y Sonora) y Ures fue la segunda capital sonorense, recogiendo parte de la historia política del estado.
Hace unos días, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum presumió la belleza de las playas de San Carlos, cuya particularidad es la unión del mar con el desierto, y su colindancia con la región marina con mayor biodiversidad del mundo, que es el Golfo de California. Incluso, en 2011, National Geographic reconoció a San Carlos como el sitio con los mejores atardeceres del mundo.
El repunte de Sonora como líder en el desarrollo industrial a nivel nacional se debe a las acciones de promoción turística y económica que ha impulsado el gobernador Alfonso Durazo en el marco del Plan México. Precisamente, el Plan Sonora de Energías Sostenibles considera el turismo como una de sus acciones estratégicas, sumando obras de infraestructura como la carretera Guaymas-Chihuahua y la ampliación a cuatro carriles de la carretera Bahía de Kino, brindando nuestros destinos de playa a visitantes de Chihuahua, Arizona y Texas.
En estas vacaciones, también es un buen momento para que las y los sonorenses visitemos los destinos turísticos de nuestro estado: con la familia, las amigas, los amigos, la pareja o solos. A la par de los Pueblos Mágicos, en cada rincón hay paisajes inigualables y tradiciones históricas. Qué decir de Cananea y los pueblos de la ruta del Río Sonora, la sierra alta, Cócorit, Bahía de Kino, Huatabampito, Puerto Peñasco y las impresionantes experiencias ecoturísticas.
A disfrutar.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República