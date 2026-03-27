Nuestros pueblos mágicos

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El repunte de Sonora como líder en el desarrollo industrial a nivel nacional se debe a las acciones de promoción turística y económica que ha impulsado el gobernador Alfonso Durazo en el marco del Plan México

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/03/2026 10:28 AM.
En Columna y editada el 27/03/2026 10:32 AM.