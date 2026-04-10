Por el bien de todos, primero las y los trabajadores

...

En la reforma constitucional que entró en vigor este año (DOF: 03/03/2026) y su desglose en la legislación secundaria

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/04/2026 10:56 AM.
En Columna y editada el 10/04/2026 10:59 AM.