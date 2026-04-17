Salud al alcance de todas y todos

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La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que la salud es un derecho y no un privilegio, haciendo de esta frase el principio de la política pública en la materia de su gobierno

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/04/2026 11:39 AM.
En Columna y editada el 17/04/2026 11:41 AM.