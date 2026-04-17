Salud al alcance de todas y todos

El gobierno de la Cuarta Transformación es el gobierno de los derechos del pueblo, siendo la salud un derecho fundamental para el acceso al bienestar y al disfrute de otras prerrogativas constitucionales; por ejemplo, la educación y el trabajo, que requieren del goce de salud física y mental para el desempeño de las actividades inherentes al disfrute de esos derechos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que la salud es un derecho y no un privilegio, haciendo de esta frase el principio de la política pública en la materia de su gobierno. No se trata de que solo accedan a los servicios de salud quienes puedan pagar por ellos en los hospitales y las farmacias privadas. El Estado tiene la obligación de asegurar que todas las personas cuenten con servicios de salud gratuitos y de calidad.
La prioridad de nuestro proyecto de nación ha sido garantizar el acceso a los servicios de salud pública, independientemente de que las personas beneficiariasestén registradas en alguna institución de seguridad social y de su lugar de residencia. Al ser un derecho de todas y todos, la salud pública debe llegar a cada rincón del país, incluidas las zonas rurales, indígenas y de alta marginación.
Así surgió IMSS Bienestar, modelo de atención que,hoy por hoy, en 24 entidades federativas atiende a las personas que no cuentan con seguridad social, gracias al convenio de coordinación que suscribieron los gobiernos locales con el Gobierno de México, como Sonora. A este modelo se suman las Rutas de la Salud, destinadas a la distribución de medicamentos en todas las unidades médicas del país.
También es la visión de la presidenta de la República de constituir un Sistema de Salud Universal, con el cual se unificarán los servicios que brindan las instituciones de salud como IMSS, ISSSTE, PEMEX, IMSS Bienestar, entre otros; a fin de que las personas puedan atenderse en la clínica más cercana de su domicilio o lugar de trabajo, sin importar que sean derechohabientes de una u otra institución. Dichomecanismo beneficiará a personas mayores, personas con discapacidad y personas trabajadoras.
En el mismo sentido, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves, el gobernador Alfonso Durazo presentó los avances de Sonora en materia de salud: el Centro Estatal de Oncología, que tendrá una capacidad para brindar más de 22 mil radioterapias gratuitas al añoreduciendo los tiempos de espera, gracias a la instalación de un nuevo acelerador lineal; y la construcción del nuevo Hospital IMSS-Bienestar en Ures.
Se trata de que la salud esté al alcance de todas y todos, no de unos cuantos.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República