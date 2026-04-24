Redes sociales y salud mental

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Con esta política pública, la presidenta de la República reconoce que el cuidado de la salud mental es una responsabilidad colectiva, es decir, de las autoridades, la comunidad y las familias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/04/2026 06:25 PM.
En Columna y editada el 24/04/2026 06:31 PM.