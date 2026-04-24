Redes sociales y salud mental

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el “ABC de las emociones”, la estrategia nacional de salud mental con la que el Gobierno de México brindará acompañamiento a las y los jóvenes que requieren de atención psicológica, psiquiátrica o neurológica, así como la implementación de acciones para la promoción de las habilidades socioemocionales y el fomento de una cultura más sensible a la salud mental.
Dicha estrategia incluye campañas de sensibilización social; la entrega de 20 millones de guías sobre las emociones para jóvenes, madres, padres, personas cuidadoras y docentes; actividades en las escuelas una vez a la semana; asambleas informativas con madres y padres; pláticas interactivas en las escuelas; y el fortalecimiento de la línea de la vida 800 911 2000, donde se atenderán necesidades relacionadas con la salud mental, además de lo que ya hace con las adicciones.
Con esta política pública, la presidenta de la República reconoce que el cuidado de la salud mental es una responsabilidad colectiva, es decir, de las autoridades, la comunidad y las familias. El Gobierno de México, los gobiernos estatales y municipales, están obligados a invertir recursos públicos para garantizar el acceso a la salud mental de la población, ya sea a través de los programas de salud, educativos, deportivos, entre otros. La comunidad representa un bastión de solidaridad y de apoyo mutuo esencial. Finalmente, la familia es la principal institución de seguridad social y primer círculo de confianza de las personas.
En el mismo sentido, en el Senado de la República presenté una iniciativa para incorporar en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes un marco para regular el uso de las redes sociales en niñas, niños y adolescentes, a fin de proteger su salud mental y garantizar su navegación segura de los riesgos que puede provocar el uso excesivo y no acompañado de las plataformas digitales, entre ellos, el acceso a contenidos violentos, de carácter sexual y otros no adecuados a su edad, o bien, situaciones vinculadas con el ciberacoso.
Esta iniciativa surge de la reflexión personal que he tenido como madre y del diálogo con otras madres y padres sonorenses, quienes identifican que las redes sociales están transformando la forma como sus hijas e hijos se están desarrollando individual y socialmente. Dicho sea de paso, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, Sonora es la entidad federativa donde más niñas, niños y adolescentes están conectados a internet, disponen de un teléfono inteligente y navegan en las redes sociales.
Cada vez más, en México y en el mundo se habla de casos de depresión o suicidio relacionados con el uso de las redes sociales, urgiendo a los gobiernos a tomar cartas en el asunto. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ya comenzó un diálogo nacional para impulsar la regulación de estas plataformas digitales, rescatando su utilidad para la educación, la interacción humana, el acceso a la información y la libertad de expresión, pero desde una perspectiva de derechos humanos y de protección del interés superior de la niñez; reflexión que también se integra al “ABC de las emociones”.
Justamente, hace unos días, en el Parlamento Juvenil de la Cámara de Diputados, platiqué con jóvenes de todo el país sobre la iniciativa que presenté en el Senado –nativos digitales, pues nacieron junto con las últimas innovaciones tecnológicas--. Ellas y ellos están a favor de la propuesta que les compartí sobre regular el uso de las redes sociales en personas menores de 16 años, que incluye la filtración de contenidos no adecuados para esas edades, el fortalecimiento de los controles parentales y la realización de campañas de sensibilización.Manos a la obra.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senado de la República