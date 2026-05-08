El pueblo de México respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum

Como cada término de periodo legislativo en el Congreso de la Unión, este jueves, legisladoras y legisladores del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, integrantes de los grupos parlamentarios de morena, PT y PVEM, asistimos a una reunión convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional.Esta reunión tuvo el propósito de hacer un corte de caja sobre los avances de la agenda legislativa federal, incluidas aquellas reformas promovidas por la presidenta de la República y que forman parte de sus compromisos de gobierno. Al cierre del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, en el Senado de la República aprobamos 27 reformas constitucionales, 21 nuevas leyes y 99 leyes reformadas.Desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, eran recurrentes las reuniones del titular del Poder Ejecutivo con las y los legisladores de las dos cámaras del Congreso de la Unión, las cuales han sido reflejo de la fortaleza de nuestro proyecto de nación y de la legitimidad que el pueblo de México ha dado al gobierno de la Cuarta Transformación.Ante las complejidades del contexto internacional, así como la existencia de un PRIAN antimexicano y antisoberano, que intenta socavar los derechos del pueblo de México y entregar la riqueza nacional a manos extranjeras, ha sido fundamental fortalecer nuestro respaldo a la presidenta de la República en su responsabilidad como jefa de Estado y como jefa de gobierno, quien valientemente ha defendido la soberanía y ha puesto en el centro los intereses nacionales.Un ejemplo de este respaldo político es la reforma a los artículos 19 y 40 de la Constitución, que aprobamos en el Poder Legislativo federal en los primeros meses de 2025 para proteger a nuestra Nación de cualquier acto que, desde el extranjero, afecte o ponga en riesgo la integridad, la independencia y la soberanía mexicana, haciendo honor a la tradición juarista de promover la hermandad entre los pueblos y el respeto a las soberanías. También recuerdo aquel domingo 9 de marzo de 2025, cuando atendimos el llamado de la presidenta de la República para asistir a una asamblea en la Plaza de la Constitución, en la Ciudad de México, a fin de hacer valer nuestra soberanía ante los riesgos de las políticas arancelarias que se discutían en ese momento. Una vez más, el pueblo mexicano mostró su apoyo a la presidenta y que está de acuerdo con el gobierno de la Cuarta Transformación.Este fin de semana, por quinta ocasión desde que rindió protesta como presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum visitará el estado de Sonora para supervisar el avance de diferentes obras de infraestructura junto al gobernador Alfonso Durazo. La primera mujer presidenta no solo es querida y respetada en el noroeste del país, también cuenta con el respaldo de un pueblo que reconoce su valentía y liderazgo.