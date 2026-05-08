El pueblo de México respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum

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Legisladores de Morena, PT y PVEM sostuvieron una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional para revisar los avances de la agenda legislativa federal y reafirmar el respaldo del bloque oficialista a las reformas impulsadas por la Cuarta Transformación.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/05/2026 09:15 AM.
En Columna y editada el 08/05/2026 09:19 AM.