Le debemos tanto a las maestras y los maestros

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La educación es el motor de la transformación, mientras que las y los maestros son sujetos activos de este cambio social

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/05/2026 10:16 AM.
En Columna y editada el 15/05/2026 10:40 AM.