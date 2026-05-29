Reglas claras, elecciones claras

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De las iniciativas presentadas por la presidenta de la República está la propuesta de reforma electoral para cambiar la fecha de la próxima elección

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/05/2026 10:24 AM.
En Columna y editada el 29/05/2026 10:35 AM.