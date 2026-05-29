Reglas claras, elecciones claras

La primera semana del próximo mes de septiembre comenzará el Proceso Electoral Federal 2026-2027 para elegir a las y los 500 diputados federales que integran la Cámara de Diputados. Asimismo, de acuerdo con el calendario electoral de cada entidad federativa, en los últimos meses del año también iniciarán los procesos locales en los que se elegirán 17 gubernaturas, 32 congresos locales y 1,718 ayuntamientos.
El artículo 105 de la Constitución federal establece que cualquier cambio al texto constitucional o a las leyes electorales federales y locales deberá publicarse a más tardar 90 días antes del arranque del proceso electoral, a fin de garantizar la certeza jurídica de las elecciones; es decir, que todos los actores electorales tengan claras las reglas del juego desde el comienzo: autoridades, partidos políticos, candidatas, candidatos y la ciudadanía.
En este sentido, el Congreso de la Unión fue convocado a un periodo extraordinario esta semana para analizar y, en su caso, aprobar, un paquete de iniciativas en materia electoral; dos presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y otras dos por el diputado Ricardo Monreal.
De las iniciativas presentadas por la presidenta de la República está la propuesta de reforma electoral para cambiar la fecha de la próxima elección de las autoridades del Poder Judicial del 6 de junio de 2027 al 4 de junio de 2028, con la finalidad de asegurar la eficacia de sus resultados al no juntarla con el proceso de elección de los otros cargos previstos para el siguiente año; igualmente, la conformación de una Comisión Coordinadora Única para la selección de las y los aspirantes a los cargos judiciales.
También la iniciativa que busca reformar la ley electoral para crear una Comisión de Verificación de Candidaturas que formará parte del Instituto Nacional Electoral, con el propósito de contribuir a que los partidos políticos lleven a cabo un proceso de selección de candidatas y candidatos honestos, con vocación de servicio al pueblo y que no tengan vínculos con la delincuencia organizada.
En cuanto a las propuestas por el diputado Ricardo Monreal se busca establecer la injerencia extranjera como una causa razonable para anular una elección, ya sea por la vía del financiamiento, de la propaganda u otro elemento de origen extranjero que pueda afectar el desarrollo y los resultados de las elecciones.
Esta semana ha habido una jornada maratónica en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, pero trabajando de corazón y con responsabilidad en favor del derecho del pueblo a votar y ser votado.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República