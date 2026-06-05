Nogales, entre las ciudades con mayor competitividad

Recientemente, el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO) publicó el “Índice de Competitividad Urbana 2026”, donde evalúa la competitividad laboral de 72 zonas metropolitanas del país, en las cuales reside 62% de la población mexicana y representan más de 80% del producto interno bruto nacional, haciendo de ellas una fuente importante para el desarrollo de la economía nacional.
El Índice fue construido a partir de una serie de indicadores relacionados con el mercado de trabajo, entre ellos, el nivel salarial, la jornada laboral menor a 48 horas, la brecha de ingresos por género, el producto medio del trabajo, la informalidad laboral y las empresas con más de 50 empleados; como elementos que facilitan las inversiones en las cadenas productivas y la atracción de talento humano.
Entre las ciudades mejor posicionadas se encuentran Hermosillo, Guaymas, Nogales y Obregón. En el caso de Nogales, el índice mencionado coloca a esta ciudad en el décimo lugar entre las zonas metropolitanas de 250 mil a 500 mil habitantes con mayor competitividad, demostrando el éxito del modelo de gobernanza en la ciudad fronteriza que hace partícipes a las autoridades, los sectores productivos y el capital humano.
En diferentes encuentros de diálogo con representantes de las cámaras empresariales, coincidimos en que Nogales tiene potencial para seguir desarrollándose en el campo industrial y como lugar de entrada al mercado de Estados Unidos, gracias a su ubicación geográfica y al papel que juegan las ciudades fronterizas de México como corredores del comercio exterior.
La ubicación estratégica de Nogales permite contar con el principal cruce fronterizo de la entidad y el cuarto lugar en importancia a nivel nacional, después de Nuevo Laredo, Tijuana y Ciudad Juárez; siendo fundamental para la exportación y la importación de bienes de consumo y manufacturas, la relocalización de las empresas extranjeras en el noroeste del país y el tránsito humano en la dinámica diaria de ambos lados de la frontera.
Tan solo en 2024 el comercio internacional de Nogales constituyó un superávit de $1,043 millones de dólares, pues las exportaciones llegaron a $5,392 mdp y las importaciones registraron $4,349 mdp; teniendo como principal destino de la producción nogalense a Estados Unidos.
En el marco del Plan Sonora de Energías Sostenibles, que es impulsado por el gobernador Alfonso Durazo y forma parte de los 100 compromisos de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Nogales juega un papel clave como ciudad competitiva con la modernización de la infraestructura aduanera, el fortalecimiento de las relaciones entre los estados Sonora y Arizona, así como la formación de talento humano.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República