Nogales, entre las ciudades con mayor competitividad

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La senadora Lorenia Valles resaltó que Nogales se ubicó entre las zonas metropolitanas más competitivas de México, impulsada por su posición estratégica en la frontera, su dinamismo comercial y el trabajo conjunto entre gobierno, empresas y capital humano.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/06/2026 12:42 PM.
En Columna y editada el 05/06/2026 12:51 PM.