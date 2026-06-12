En marcha la nueva Ley de Infraestructura para el Bienestar

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El compromiso público y la responsabilidad legal será que cada proyecto de infraestructura sea garante del bienestar social, es decir, tenga un impacto favorable en la vida de las personas y de las familias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/06/2026 12:14 PM.
En Columna y editada el 12/06/2026 12:21 PM.