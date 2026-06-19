Casa por casa, en defensa de la transformación

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En el Senado de la República avanzamos mucho con la aprobación de las reformas constitucionales y legales del segundo piso de la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/06/2026 10:23 AM.
En Columna y editada el 19/06/2026 10:25 AM.