Casa por casa, en defensa de la transformación

La virtud de la Cuarta Transformación está en su esencia popular y de territorio, que desde su origen ha conducido los destinos de nuestro movimiento político y de los gobiernos emergidos de la lucha democrática que representa. "Más territorio, menos escritorio" decía el presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy expresa la presidenta Claudia Sheinbaum. "A ras de suelo" dice el gobernador Alfonso Durazo.
La convocatoria para la selección de la persona que se desempeñará como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, publicada por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena este 17 de junio, responde a esa esencia; busca contar con una persona que contribuya de tiempo completo al fortalecimiento de la organización territorial, la consolidación de los comités de defensa y la difusión de los logros de la Cuarta Transformación.
También es importante que, en cada rincón del país, la presidenta Claudia Sheinbaum cuente con nuestro apoyo en la defensa de la soberanía y de los intereses de la Nación. Un pueblo organizado, informado y unido es importante para fortalecer el llamado que la presidenta de la República ha hecho para promover la cooperación con otros países respetando las soberanías.
En el Senado de la República avanzamos mucho con la aprobación de las reformas constitucionales y legales del segundo piso de la Cuarta Transformación. Al solicitar licencia a mi cargo como representante de Sonora en el Poder Legislativo federal, me propuse continuar del lado de la gente, con honestidad y haciendo valer los principios de la Cuarta Transformación, ahora trabajando de tiempo completo en el territorio sonorense.
Como he expresado en diferentes momentos, soy una mujer hecha en el territorio. Comencé mi activismo social en la colonia Las Ladrilleras, en Hermosillo, escuchando a la gente, tomando nota de sus necesidades y sumando voluntades para la organización territorial. Durante mi trayectoria política y como servidora pública, he recorrido varias veces los 72 municipios del estado de Sonora, pues solo así podemos conocer el sentir de la gente.
Así, la próxima semana me registraré como aspirante a la coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora. Como cuando comencé mi vida política, seguiré trabajando casa por casa en defensa de la transformación. ¡Manos a la obra!
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República