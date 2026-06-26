Por el bien de la economía familiar, una estrategia efectiva contra la inflación

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Con la llegada de la Cuarta Transformación, ha habido un esfuerzo importante para controlar la inflación y garantizar la estabilidad de los precios de los bienes y servicios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/06/2026 10:37 AM.
En Columna y editada el 26/06/2026 10:48 AM.