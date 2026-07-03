El norte de Sonora, una prioridad para la 4T

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La prosperidad compartida posee una perspectiva social de las prioridades públicas, pues establece que el punto de partida de cada decisión debe ser garantizar el bienestar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/07/2026 11:12 AM.
En Columna y editada el 03/07/2026 11:17 AM.