El norte de Sonora, una prioridad para la 4T

Un aspecto que diferencia a los gobiernos de la Cuarta Transformación de los gobiernos del pasado neoliberal es la preocupación por el desarrollo de todas las regiones del país, a la par del impulso de los sectores estratégicos de la economía. Mientras al PRIAN solo le interesaba construir una carretera o instalar la red eléctrica donde fuera rentable económicamente, la prioridad de la 4T es invertir los recursos públicos estratégicamente y con visión de justicia social.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación se ha integrado el principio de prosperidad compartida como parte de las políticas de desarrollo económico y bienestar social, añadiendo la sustentabilidad ambiental como un elemento indispensable de cada acción de gobierno. La prosperidad compartida posee una perspectiva social de las prioridades públicas, pues establece que el punto de partida de cada decisión debe ser garantizar el bienestar.
Tanto el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como el del gobernador Alfonso Durazo han apostado por la inversión en distintas obras que ya están contribuyendo a la activación económica de las regiones y al bienestar de las poblaciones. El norte de Sonora es ejemplo del compromiso con un desarrollo igualitario; municipios como Ímuris, Nogales y Santa Ana, que conforman una zona estratégica para el comercio internacional, lo evidencian.
Obras como el libramiento ferroviario y el libramiento carretero en Nogales, así como los tramos en Santa Ana e Ímuris buscan fortalecer los flujos de las exportaciones nacionales hacia Estados Unidos, regularizando el transporte de carga en la ciudad. La obra pluvial contribuirá a la captación de agua de lluvia y a la prevención de las inundaciones. Asimismo, la ampliación de la planta “Los Alisos” ayudará al tratamiento de las aguas residuales.
Por otro lado, también son relevantes las obras de rehabilitación de las carreteras Ímuris-Cananea y Hermosillo-Santa Ana, que recientemente anunció el gobernador Alfonso Durazo para garantizar una movilidad más segura en dichos tramos carreteros. No menos importante es el proyecto del tren que conectará a la Ciudad de México con Nogales, el cual está a cargo del Gobierno federal y se convertirá en una alternativa para el transporte de carga y de pasajeros.
En materia de bienestar social, más de 57 mil personas que viven en alguno de estos tres municipios son beneficiarias de un programa de apoyo federal, como la pensión para personas mayores o personas con discapacidad, así como las becas para estudiantes. En el Senado de la República logramos que estos programas sean derechos constitucionales, lo cual asegurará que las personas sigan recibiendo los apoyos independientemente de quien gobierne.
Así, el norte de Sonora también es una prioridad de la 4T.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República con licencia