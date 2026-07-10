Inversión fija bruta crece 5.9% en abril; México recupera sitio en top 10 de IED

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Como estrategia de industrialización, el Plan México es el punto de partida para el desarrollo económico nacional, el cual está conformado por diferentes indicadores

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/07/2026 11:20 AM.
En Columna y editada el 10/07/2026 11:26 AM.