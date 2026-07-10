Inversión fija bruta crece 5.9% en abril; México recupera sitio en top 10 de IED

En los últimos días, diferentes medios de comunicación publicaron las últimas cifras sobre inversión pública y privada. De acuerdo con el reporte sobre el Indicador Mensual de la Formación de Capital Fijo de INEGI, la inversión fija bruta interanual en abril creció 5.9% en comparación con el mismo mes de 2025, debido al aumento anual de la inversión en construcción 10.1%, así como de maquinaria y equipo 1.3%.
Este dato también es importante porque la inversión avanzó 4% en comparación con el mes de marzo. En cuanto a la construcción, que puede ser residencial o no residencial, destaca el crecimiento relacionado con el programa Vivienda para el Bienestar del Gobierno de México, cuya meta de hacia 2030 es 1.1 billones de pesos en inversión y de 1.8 millones de nuevas viviendas.
También fue noticia el regreso de México al top 10 de los países con mayor inversión extranjera directa (IED). Según el Reporte Mundial de Inversión 2026 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNC-TAD), en 2025, nuestro país recibió 41 mil millones de dólares de IED, equivalente a 3 mil millones de dólares más que en 2024, siendo la décima economía con más IED gracias al nearshoring de manufacturas.
Finalmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que en el primer semestre de 2026 se crearon 262,628 empleos; además, en junio de 2026 se registraron 61,023 nuevos empleos, lo cual refleja un aumento de 2.03% en comparación con el mismo mes de 2025, alcanzando al cierre del mes pasado 22 millones 780 mil empleos, a lo que suma que se trata de empleos mejor remunerados y con seguridad social.
Como estrategia de industrialización, el Plan México es el punto de partida para el desarrollo económico nacional, el cual está conformado por diferentes indicadores, entre ellos, el impulso de los sectores estratégicos, la infraestructura, las inversiones públicas y privadas, la inversión extranjera directa, el apoyo a las MIPYME, la generación de empleos formales y la política salarial.
Desde el Gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum está liderando la negociación de mejores condiciones en el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Asimismo, la diversificación de los mercados para el comercio y los anuncios de nuevas inversiones contribuirán al cumplimiento de los objetivos con el mejoramiento de la economía nacional y de los hogares.
Cada inversión y cada nueva fuente de empleo tiene un objetivo, que es el bienestar de las personas trabajadoras y de sus familias.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República con licencia