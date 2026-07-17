Una República que protege a las mujeres

Entre los 100 compromisos que hizo con cuando pidió el voto se encuentra la creación de una “República de y para las mujeres”, que concibe diferentes acciones legislativas y de programas de gobierno dirigidos a la garantía, protección y defensa de nuestros derechos.En materia legislativa, un ejemplo de esos compromisos es la reforma a la Constitución que puso a consideración del Congreso de la Unión al comienzo de su gobierno, para reconocer el derecho de las niñas y las mujeres a la igualdad sustantiva, la paridad en la integración de la Administración Pública de los tres niveles de gobierno, así como establecer la obligación del Estado mexicano de erradicar la brecha salarial de género y de contar con mecanismos para la protección de nuestros derechos ante casos de violencia por razones de género.También está la iniciativa que anunció para expedir una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, la cual devine de una reforma constitucional que aprobamos en el Senado de la República hace varios meses. Con esta legislación se busca homologar en todo el país el mecanismo judicial para la atención del feminicidio, como el establecimiento de la sanción de 50 a 70 años, de tal manera que no hay lugar a la impunidad.Por otro lado, se creó la Secretaría de las Mujeres dependencia de la Administración Pública federal encargada de articular las acciones de gobierno en materia de derechos de las mujeres, a través de programas como Tejedoras de la Patria, Abogadas de las Mujeres, la Línea de las Mujeres (079 opción 1) para la atención jurídica y psicológica, al igual que los Centros LIBRE. En el caso de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo fue uno de los primeros mandatarios en levantar la mano para crear una secretaría estatal en la materia. Muestra de este compromiso no solo está en haber constituido una secretaría como parte de la Administración Pública estatal, sino en la creación de 19 Centros LIBRE para brindar a las mujeres diferentes servicios especializados para promover el bienestar, la igualdad, la emancipación y la formación de redes de apoyo, dos de los cuales se encuentran en los municipios de Nogales y Magdalena. En suma, el segundo piso de la Cuarta Transformación se está construyendo con perspectiva de género y con el corazón puesto en la creación de una República de y para las mujeres, donde todas podamos vivir dignamente.Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República con licencia