Una República que protege a las mujeres

...

En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum está liderando un gobierno que prioriza los derechos y la dignidad de las mujeres como ejes de las políticas públicas de su administración.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/07/2026 06:23 AM.
En Columna y editada el 17/07/2026 06:29 AM.