Un gobierno presente y cercano

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Estas situaciones ponen de manifiesto que tan presente está un gobierno en los momentos de necesidad y qué tan cercano es a la gente

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/07/2026 12:50 PM.
En Columna y editada el 24/07/2026 01:05 PM.