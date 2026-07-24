Un gobierno presente y cercano

En los últimos días, el estado de Sonora registró lluvias muy fuertes en buena parte de los 72 municipios, provocando tormentas eléctricas, vientos fuertes, deslaves, desbocamiento de ríos y arroyos, así como inundaciones en diferentes vialidades. Algunas regiones sintieron más los efectos de estas lluvias atípicas, sin embargo, la respuesta de las autoridades fue rápida.
Las autoridades federales, estatales y municipales alertaron a la población para extremar precauciones, seguir las indicaciones de las áreas de Protección Civil y, ante cualquier emergencia, comunicarse al 9-1-1. A partir de entonces, el gobernador Alfonso Durazo se ha mantenido al tanto y yendo a los lugares de Nogales que tuvieron afectaciones, el cual fue uno de los municipios con más lluvias.
Estas situaciones ponen de manifiesto que tan presente está un gobierno en los momentos de necesidad y qué tan cercano es a la gente. Desde el inicio de su administración, el gobernador se ha encargado de apoyar a los municipios a través de una mejor distribución del presupuesto público estatal y de programas que atienden las necesidades específicas de cada municipio.
En 2026, el presupuesto estatal destinó 4 mil millones de pesos al Programa de Infraestructura Municipal para la implementación de 502 obras en los 72 municipios del estado, 45% más recursos públicos que en 2025. Del total de dicho presupuesto, se proyectó una inversión de 122 millones de pesos para la realización de 22 obras en Nogales.
Gracias a la inversión de esos recursos destacan diferentes esfuerzos de modernización de la infraestructura municipal, por ejemplo, las obras de construcción y remodelación de las vialidades, como pavimentación, bacheo y mantenimiento de la carpeta asfáltica; así como obras para la gestión adecuada del agua de lluvia y el manteamiento del sistema de drenaje.
Durante las últimas lluvias, la reciente obra pluvial y de rehabilitación urbana de la Avenida Tecnológico demostró importancia pública, ya que el embovedado facilitó la captación de agua, reduciendo los riesgos a la seguridad de las personas y su patrimonio por la bajada de las aguas de los cerros y las inundaciones. El Gobierno de Sonora ya está trabajando en una segunda etapa del embovedado para ampliar su capacidad de captación y destinar el agua de lluvia a un represo al final de la avenida.
Un gobierno presente y cercano es cuando los gobernantes están en el lugar de los hechos. Un gobierno presente y cercano también es cuando los gobernantes escuchan a la gente previamente, conocen sus necesidades y, a partir de su diagnóstico, establecen prioridades de atención.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República con licencia