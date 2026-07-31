Sonora y el talento deportivo

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El deporte contribuye a la salud física y mental de las nuevas generaciones, fortaleciendo la disciplina, la convivencia saludable y el desarrollo de un talento que puede caminarse hacia su profesionalización

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/07/2026 11:56 AM.
En Columna y editada el 31/07/2026 11:59 AM.