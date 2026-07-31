Sonora y el talento deportivo

La Copa Mundial de Fútbol 2026 colocó al deporte en la conversación pública durante varias semanas. Como una de las tres sedes mundialistas, en México volvimos a hacer honor a nuestra buena anfitrionía, además de presumir una afición que disfrutó cada momento de la contienda deportiva y una Selección nacional que dio todo en la cancha, logrando quedar en el noveno lugar del mundo.
Sonora fue representada por Johan Vásquez y César Montes, ambos defensas centrales y el segundo convertido en el primer sonorense en haber sido capitán de la Selección. Para la gente de nuestro estado fue un orgullo mirarlos en cada uno de los encuentros donde jugó el equipo de México.
El talento sonorense se encuentra en diferentes disciplinas deportivas, destacando el beisbol, que ha dado jugadores de talla internacional y ejemplos a seguir como Fernando Valenzuela. Esta semana, el gobernador Alfonso Durazo recibió al equipo de béisbol infantil que fue campeón nacional y representará a México en el Cal Ripken Baseball 2026, en la ciudad de Branson, Mussouri.
Recientemente, también Karim López llegó a la NBA para jugar en el equipo Memphis Grizzlies, siendo el séptimo basquetbolista mexicano en integrarse a esa liga. En estos días, Alejandra Valencia obtuvo la medalla de oro en la competencia de tiro con arco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sumando al medallero nacional de 35 medallas de oro, 35 de plata y 28 de bronce.
Desde luego, el boxeo es una disciplina característica del talento sonorense, dando 13 campeones de este deporte de contacto. Hace un año, la joven Camila “La Magnifica” Zamorano logró convertirse en campeona mundial de peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo, siendo la primera sonorense en alcanzar esta distinción.
En suma, el deporte contribuye a la salud física y mental de las nuevas generaciones, fortaleciendo la disciplina, la convivencia saludable y el desarrollo de un talento que puede caminarse hacia su profesionalización. En este juego participan varios elementos, como el esfuerzo y el compromiso personal, la motivación de la familia, así como el apoyo de las ligas deportivas y de los gobiernos.
El Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva se dedica a la formación de las y los jóvenes con una carrera técnica en el ámbito deportivo, especialmente béisbol, sóftbol, boxeo y atletismo. Es parte del legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y cuenta con un plantel en Hermosillo y otro en Ciudad Obregón. A la fecha, varios estudiantes de este bachillerato han sido invitados a integrarse a alguno de los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol.
En la administración del gobernador Alfonso Durazo, ha aumentado el presupuesto de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON) y se han invertido recursos públicos federales y estatales para la modernización de la infraestructura deportiva. No menos importante es la beca que están recibiendo 657 atletas del estado, para la cual el Gobierno de Sonora destinó 31.2 millones de pesos.
En Sonora, el deporte es pasión y talento de grandes ligas.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República con licencia